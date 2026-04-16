Να ενταθεί η πάλη των εργαζομένων και να ανέβει ο πήχης των διεκδικήσεων

Τη σκυτάλη από τις περιοδείες σε χώρους δουλειάς της Κρήτης, οι οποίες ξεκίνησαν χθες το πρωί από τα συνδικάτα μπροστά στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ (βλ. δίπλα), πήραν το απόγευμα συσκέψεις που οργάνωσαν κλαδικές Ομοσπονδίες και Συνδικάτα στο Ηράκλειο. Σε αυτές συνδικαλιστές μετέφεραν πείρα από τους κλάδους των Κατασκευών και του Εμπορίου, από τη δράση για την οργάνωση της πάλης και τις διεκδικήσεις των σωματείων, την αντιπαράθεση με την εργοδοσία, την κυβέρνηση και τα συνδικαλιστικά τους τσιράκια.

Οικοδόμοι: Με μεγαλύτερη ορμή στον αγώνα για νέα ΣΣΕ

Μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση για τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον κλάδο των Κατασκευών, και για τις επιπτώσεις που έχουν στη δουλειά και τη ζωή τους οι γενικότερες εξελίξεις, έγινε στη χθεσινή σύσκεψη της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας ο γενικός γραμματέας Βάλσαμος Συρίγος αναφέρθηκε στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ που ξεκινά αύριο, επισημαίνοντας ότι η πλειοψηφία στη διοίκηση της ΓΣΕΕ είναι δεμένη στο άρμα των εργοδοτών και των κυβερνήσεών τους, με τον εκατομμυριούχο πρόεδρό της Γιάννη Παναγόπουλο να ελέγχεται για σκάνδαλα. Θύμισε ότι η ηγεσία αυτή ύστερα από μήνες κρυφών συναντήσεων με την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές ενώσεις συνυπέγραψε μαζί τους τη λεγόμενη «κοινωνική συμφωνία», με στόχο τη διασφάλιση της «εργασιακής ειρήνης», αφού ουσιαστικά η ΓΣΕΕ μετατρέπεται σε τοποτηρητή των κλαδικών ΣΣΕ, διασφαλίζοντας ότι αυτές θα είναι προσαρμοσμένες στα μέτρα της εργοδοσίας.

Είναι ντροπή, τόνισε σε άλλο σημείο, να θέλουν να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους άνθρωποι με περιουσία 3,2 εκατ. ευρώ, όπως είναι ντροπή και ότι το Συνέδριο της ΓΣΕΕ γίνεται σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο την ώρα που οι εργαζόμενοι βλέπουν τον μισθό να τελειώνει στα μέσα του μήνα.

Για τον χώρο της οικοδομής θύμισε ότι στα χρόνια της κρίσης οι οικοδόμοι αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες επιβίωσης, με δύο και πέντε μεροκάματα τον μήνα, με δεύτερη δουλειά, με αλλαγή ακόμα και επαγγέλματος.

Σήμερα, συνέχισε, και πάλι οι οικοδόμοι πληρώνουν το μάρμαρο της ανάπτυξης στον κλάδο, με 10 - 12 ώρες δουλειάς τη μέρα, 7 στις 7 μέρες. Ετσι, ενώ οι κατασκευαστικές αυγαταίνουν τα κέρδη τους, οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές «βρίσκονται ακόμα στην εποχή της κρίσης». Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό - σημείωσε - να αναγκάζονται οι συνταξιούχοι να δουλεύουν για να συμπληρώσουν την πενιχρή σύνταξη, με τραγικά αποτελέσματα, όπως πριν λίγες μέρες με 68χρονο οικοδόμο που έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε.

Ο πόλεμος οξύνει τα προβλήματα, επεσήμανε, με πρώτο την ακρίβεια, που ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος ζωής την ίδια ώρα που οι κατασκευαστικές εταιρείες τον επικαλούνται «για να μας ζητήσουν να χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις, γιατί οι τιμές στα υλικά ανεβαίνουν και έρχονται δύσκολοι καιροί...». Η απάντηση του κλάδου - υπογράμμισε - πρέπει να είναι η ένταση του αγώνα για την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις και δικαιώματα που να δίνουν μια ανάσα στους εργαζόμενους.

Ο Β. Συρίγος ξεχώρισε ακόμα την ανάγκη οργάνωσης περισσότερων μεταναστών εργατών, των ανθρώπων που οι ανταγωνισμοί και οι πόλεμοι τους ξεριζώνουν από τον τόπο τους και έρχονται σε μια ξένη χώρα αναζητώντας το μεροκάματο, χωρίς δικαιώματα, ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. «Πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα μας, να παλέψουμε για τα δικαιώματά τους, να τους στηρίξουμε και να γίνουν κι αυτοί συμμέτοχοι του αγώνα».

Στην ανάγκη να ανέβει ο πήχης των απαιτήσεων, της διεκδίκησης για καλύτερα μεροκάματα και 7ωρη δουλειά, στάθηκε ο Γιάννης Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου.

Επίσης μίλησε στη σύσκεψη εκπρόσωπος του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων, ξεχωρίζοντας την ανησυχία που υπάρχει στον λαό της περιοχής, ο οποίος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η βάση της Σούδας δεν είναι παράγοντας ασφάλειας αλλά πηγή κινδύνου. Σημείωσε ακόμα ότι στους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι επιδιώκουν πλέον να ανοίξει η κουβέντα.

Στη σύσκεψη αναφέρθηκαν και ζητήματα που αφορούν αιτήματα του κλάδου, όπως η αναγνώριση των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, και άλλα όπως η οργή που προκαλούν τα φαινόμενα σήψης του συστήματος, με τον Β. Συρίγο να αναφέρει ως κατακλείδα της κουβέντας την ανάγκη οι αγώνες των εργαζομένων να βάλουν στόχο την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Σύσκεψη οργάνωσε και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με τα Σωματεία - μέλη της στον κλάδο του Εμπορίου και των υπηρεσιών από όλο το νησί της Κρήτης.

Εκεί η Δέσποινα Δοργιάκη, πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τόνισε πως η πλούσια πείρα από τους αγώνες των εργαζομένων του κλάδου αποτελεί την καλύτερη παρακαταθήκη για τις μάχες που έχουν να δώσουν τα συνδικάτα το επόμενο διάστημα.

Το γεγονός ότι η Ομοσπονδία ενισχύει τη δράση της ανέδειξε η πρόεδρός της, Ντίνα Γκογκάκη, θυμίζοντας ότι αντίστοιχη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και πέρυσι στην Κρήτη και έθεσε στο επίκεντρο την πάλη για την κλαδική ΣΣΕ. Οπως είπε, πλέον είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

«Επίθεση εφ' όλης της ύλης» χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε, εστιάζοντας στη βαθιά εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με δισ. ευρώ να δίνονται για τη στροφή στην πολεμική οικονομία ενώ ο λαός μετατρέπεται σε στόχο και πληρώνει τα σπασμένα. Στο πλαίσιο αυτό, κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, που τη στηρίζουν.

Συνεχίζοντας ανέδειξε ότι απέναντι στη λυσσαλέα επίθεση του κεφαλαίου, που για τα κέρδη στέλνει τον λαό στον πόλεμο, χρειάζεται ένα κίνημα μαχητικό και διεκδικητικό, που δεν θα υποτάσσεται στους στόχους της ανταγωνιστικότητας των ομίλων και των κυβερνήσεων. Τα σωματεία στην Κρήτη αλλά και πανελλαδικά έχουν ανοίξει μέτωπο απέναντι στην εμπλοκή της χώρας, μέτωπο που χρειάζεται να ενταθεί, πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη δράση για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων σε Καθαριότητα, Φύλαξη, Πληροφορική και Υπαλλήλους Γραφείων, ενημέρωσε ότι αρχές Απρίλη η Ομοσπονδία πραγματοποίησε συνάντηση με τον ΣΕΒ, η οποία θα επαναληφθεί τον Μάη, κάτι που πρέπει να συνοδευτεί με αγωνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Τόνισε πως οι εργοδοτικές ενώσεις ξέρουν καλά ποιον έχουν απέναντι και υπολογίζουν την οργάνωση των εργαζομένων. Αποτέλεσμα αγώνα άλλωστε - όπως είπε - είναι η ΣΣΕ που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι στα «Praktiker» μετά από 17 χρόνια, αλλά και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις που ξεσπούν σε μια σειρά χώρους, όπως στα «Notos», όπου οργάνωσαν στάσεις εργασίας μέσα στο εορταστικό ωράριο, ή η απεργία των σχολικών καθαριστριών στις 28 Απρίλη ενάντια στο καθεστώς ομηρίας. Χαρακτηριστικά ήταν και τα παραδείγματα νέων Σωματείων, όπως στη Φύλαξη και στην ICAP, ενώ μεγάλη είναι η μερίδα των νέων εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τα συνδικάτα. «Χρειάζεται να δυναμώσει η οργάνωση απεργιακών κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων, και για τις Συλλογικές Συμβάσεις και για το ωράριο», σημείωσε, τονίζοντας πως οι χώροι δουλειάς είναι «βαλβίδα» έτοιμη να εκραγεί.

Οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ

Ζωηρός ήταν ο προβληματισμός στη συζήτηση με επίκεντρο την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση της πάλης, για να πατήσουν τα συνδικάτα «πόδι» σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και γύρω από τη διέξοδο, κάτι που μεταφέρθηκε ως ερώτημα από τις παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς. Η ίδια η πείρα από τους κλάδους αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται γιατί το «δεν μπορώ άλλο έτσι» φουντώνει όλο και περισσότερο.

Χαρακτηριστικά ήταν όσα μετέφερε εργαζόμενος και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων «The Mart», αναφερόμενος στη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ όπου πήρε μέρος για πρώτη φορά το 2024. «Ενιωσα πως 50 χρόνια κοιμόμουν», είπε, καθώς πρώτη φορά είδε τέτοια ανάσα ελπίδας και ζωντάνιας, ενώ φέτος η εικόνα ήταν ακόμα πιο συγκλονιστική. Στο δε Σωματείο του, τόνισε, ακόμα και με αρνητικό συσχετισμό υπάρχουν εργαζόμενοι αποφασισμένοι να τα βάλουν με την εργοδοσία, που ούτε οι ίδιοι πίστευαν ότι μπορούν να το κάνουν.

Θετικό ήταν το παράδειγμα από το Σωματείο Εργαζομένων της «Creta Farm» στο Ρέθυμνο, όπου οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού εφάρμοζαν τα «θέλω» της εργοδοσίας, όμως κάτω από τη συστηματική παρέμβαση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ το Σωματείο είναι πλέον στα χέρια των εργατών, με ζωντανή λειτουργία και δράση.

Μεταφέρθηκε ακόμα ότι η τρομοκρατία έσπασε στα «Lidl» στην Ιεράπετρα, με συνδικαλιστή από το ΔΣ των Ιδιωτικών Υπαλλήλων στον νομό Λασιθίου να επισημαίνει ότι παρά τις απαγορεύσεις της εργοδοσίας οι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή και μίλησαν για τα οξυμένα προβλήματα που βιώνουν, αποτέλεσμα της επίμονης δράσης. Παράλληλα αναδείχθηκαν και οι δυσκολίες, καθώς πρόκειται για έναν νομό με μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στις 3 πόλεις όπου συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος των εργαζομένων, κάτι που απαιτεί προσπάθεια και σχέδιο.