ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κλιμακώνουν τον αγώνα για ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στον αφθώδη πυρετό

Δεύτερη μέρα του αποκλεισμού στο λιμάνι χθες | Νέο συλλαλητήριο σήμερα, με το Εργατικό Κέντρο και μαζικούς φορείς στο πλευρό τους

Την απαίτησή τους να παρθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, που πλήττει και απειλεί το εισόδημά τους, διατράνωσαν ξανά χθες οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου.

Πραγματοποιώντας για δεύτερη μέρα αποκλεισμό στο λιμάνι της Μυτιλήνης καταδίκασαν την κυβέρνηση, που με την πολιτική διαχείρισης του αφθώδους πυρετού την οποία ακολουθεί τους έχει οδηγήσει σε καταστροφή και απόγνωση. Στο αγωνιστικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου για τη χθεσινή κινητοποίηση ανταποκρίθηκαν οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι του νησιού, το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, σωματεία και φορείς.

Και χθες με τη μαζική τους συμμετοχή οι αγροτοκτηνοτρόφοι επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών και αυτοκινήτων από το πλοίο, αλλά απαγόρευσαν τη διέλευση φορτηγών, εντείνοντας την πίεση για άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση, η οποία, πιστή στην υλοποίηση των πρωτοκόλλων της αντιλαϊκής ΚΑΠ της ΕΕ, αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ζωονόσου αλλά και τη δίκαιη αποζημίωση της απώλειας ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος των κτηνοτρόφων στο 100%, ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν.

Ετσι, και με τη χθεσινή κινητοποίησή τους ανέδειξαν, όπως χαρακτηριστικά λένε, ότι «κάθε μέρα που περνάει βουλιάζουμε όλο και πιο πολύ. Η ανικανότητα της κυβέρνησης να πάρει ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη της κτηνοτροφίας στο νησί μάς φορτώνει άγχος, αβεβαιότητα για το αύριο, οργή και αγανάκτηση. Ο αριθμός των κτηνιάτρων που δρουν αυτήν τη στιγμή στο πεδίο δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία η κυβέρνηση και η Περιφέρεια αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Προτεραιότητά τους έπρεπε να είναι η αναχαίτιση της ζωονόσου, η αποζημίωση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων και η οικονομική στήριξη όλου του κτηνοτροφικού κλάδου στο νησί».

Στο πλευρό τους βρέθηκαν ξανά η Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτής του ΚΚΕ, και αντιπροσωπεία της Τομεακής Επιτροπής Λέσβου του Κόμματος.

Οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι του νησιού ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν, απαιτώντας την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου να καλεί σε μαζική συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο στις 11 π.μ. έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ παράλληλα τονίζει πως θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός του λιμανιού.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων ο λαός του νησιού

Με σύνθημα «Ο αγώνας των κτηνοτρόφων είναι και δικός μας», το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο εκφράζει και πάλι τη στήριξή του στο δίκαιο αγώνα και στα ζωτικής σημασίας αιτήματα, κηρύσσοντας στάση εργασίας σήμερα από 11 π.μ. μέχρι 3 μ.μ. και καλώντας σε συμμετοχή στη συγκέντρωση στις 11 π.μ. στο κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Απόφαση για στάση εργασίας σήμερα, από 11 π.μ. μέχρι 2 μ.μ., έχει πάρει και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΥ. Ακόμα, όπως ανακοίνωσαν οι δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου οι υπηρεσίες τους σήμερα θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα εστίασης τις πρωινές ώρες.

Στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο ξεκαθαρίζει πως «ο αγώνας επιβίωσης των κτηνοτρόφων χρειάζεται τη στήριξή μας τώρα περισσότερο από ποτέ. Η εγκληματική διαχείριση του αφθώδους πυρετού από την κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή έχει οδηγήσει τους κτηνοτρόφους του νησιού μας στην απόγνωση και στην καταστροφή».

Καταγγέλλει δε ότι «έναν μήνα μετά το πρώτο κρούσμα, ούτε οι κτηνίατροι έχουν αυξηθεί, ούτε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης έχουν παρθεί, ούτε ένα ευρώ αποζημίωση δεν έχει δοθεί στους κτηνοτρόφους που χάνουν τα κοπάδια τους και δεν μπορούν να πουλήσουν το γάλα τους.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως όταν πρόκειται για την επιβίωση του λαού, ΕΕ και κυβέρνηση λειτουργούν με ρυθμούς χελώνας και δίνουν μόνο μερικά ψίχουλα. Είναι ταχύτατοι όμως όταν αποφασίζουν να δώσουν 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία, όταν είναι να στείλουν οπλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία και φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα.

Είναι πρόκληση για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, την ώρα που τα εκατομμύρια πάνε κι έρχονται για τους πολέμους, να μην προσλαμβάνονται κτηνίατροι και να μην εξασφαλίζεται η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, να μην παίρνεται ούτε ένα μέτρο για την ουσιαστική αντιμετώπιση των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές για τις ζωοτροφές, τα λιπάσματα και τα καύσιμα».

Και τονίζει προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυβέρνηση ότι «αντί να ασχολούνται με τα "πτυχία" του υφυπουργού, πρέπει εδώ και τώρα να ακούσουν και να ικανοποιήσουν τα αυτονόητα αιτήματα των κτηνοτρόφων και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, που από την πρώτη στιγμή παλεύουν για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Αμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους. Να δοθεί άμεσα ουσιαστική λύση στην παράδοση του γάλακτος και να καταβάλλονται τα χρήματα απευθείας στους κτηνοτρόφους. Να προσληφθούν ΑΜΕΣΑ κτηνίατροι. Να παγώσουν όλες οι οφειλές των κτηνοτρόφων σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ».