Σε χώρους δουλειάς το μαχητικό, αγωνιστικό κάλεσμα του ΠΑΜΕ

Τη δική τους απάντηση, «οργώνοντας» δεκάδες χώρους δουλειάς σε όλη την Κρήτη, δίνουν τα συνδικάτα, την ώρα που οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, βυθισμένοι στον εκφυλισμό και τον βούρκο του «κοινωνικού εταιρισμού», ετοιμάζονται να περάσουν από την Κρήτη, κλεισμένοι στο 5άστερο ξενοδοχείο που επέλεξαν για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο ξεκινά σήμερα Πέμπτη, με την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ να επιχειρεί να το κρατήσει όσο γίνεται μακριά από την εργατική τάξη και τις πραγματικές της αγωνίες. Στον αντίποδα, και παρουσία των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ που είναι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ και αντιπρόσωποι στο Συνέδριο, οργανώνεται από χτες από τα τοπικά ταξικά συνδικάτα μια πολύμορφη δραστηριότητα με περιοδείες, συσκέψεις και συζητήσεις σε μεγάλους χώρους δουλειάς.

«Γιατί το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, όσο κι αν προσπαθούν οι εργατοπατέρες να το στήσουν στα μουλωχτά, μακριά από την εργατική τάξη και τις αγωνίες της, δεν αφορά κάποιους "ειδικούς". Αφορά κάθε σωματείο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε εργαζόμενο που αγωνιά για την πορεία του εργατικού κινήματος και έχει αηδιάσει από τη σήψη του συστήματος της εκμετάλλευσης και από τους θλιβερούς εργατοπατέρες που το υπηρετούν», τονίζει το ΠΑΜΕ.

Οι περιοδείες συνεχίζονταιστο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ και στα γραφεία του ΑΚΤΩΡ στη Νεάπολη, στα Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Καράτζη, στις εταιρείες πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου Λινοπεραμάτων, στην αποθήκη «Σκλαβενίτη» - «ΙΚΕΑ», στην «Candia Nuts» και «Fresh Snacks», στη «Net Mechanics», «Phaistos Network» και «Vodafone Hub», στα κτίρια της «Cosmote», στο ξενοδοχείο «Cactus», στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο.

Επίσης, σήμερα Πέμπτη, θα δοθεί η συνέντευξη Τύπου, στις 12 μ. στην αίθουσα πολιτισμού της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.

Στο εργοτάξιο του αεροδρομίου στο Καστέλι

Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηράκλειου πραγματοποίησε περιοδεία σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια της χώρας, σε αυτό του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Με επικεφαλής τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Γιάννη Τασιούλα και Βάλσαμο Συρίγο αντίστοιχα και τον Γιάννη Γωνιανάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηράκλειου, η αντιπροσωπεία βρέθηκε σε όλους τους χώρους του εργοταξίου και συνομίλησε με τους εργαζόμενους.

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους του εργοταξίου, ο Γ. Τασιούλας ανέφερε ότι οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ βρέθηκαν εκεί, γιατί εκεί πραγματικά χτυπάει η καρδιά και ο αγώνας της εργατικής τάξης, στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Κρήτης αυτήν τη στιγμή.

Για εμάς, υπογράμμισε, το επικείμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ δεν είναι στο 5άστερο ξενοδοχείο που καλεί η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και ο ελεγχόμενος πρόεδρός της, που ξέχασε να δηλώσει τα εκατομμύρια του, αλλά στους αγώνες των εργαζομένων. Αυτό απέδειξε άλλωστε και η πρόσφατηόπου έγινε πλούσια συζήτηση της πείρας των αγώνων και της ανάγκης ακόμα καλύτερης οργάνωσης της πάλης για να μην πληρώσουν ακόμα μια φορά οι εργαζόμενοι τα κέρδη και τους πολέμους των αφεντικών.

Σημείωσε ότι οι δύο εικόνες, από τη μία του συνεδρίου της πλειοψηφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και από την άλλη της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ, δείχνουν και τις δύο γραμμές που συγκρούονται καθημερινά στο εργατικό κίνημα: Η μία είναι η γραμμή της ταξικής συνεργασίας και της υποταγής στα συμφέροντα της εργοδοσίας και από την άλλη είναι η γραμμή της ταξικής σύγκρουσης και του αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

«Αλλωστε οι οικοδόμοι έχουμε πείρα για το ποια γραμμή είναι αυτή που δίνει ανάσες και κατακτήσεις στους εργαζόμενους: Είναι ο ανυποχώρητος αγώνας που έχει απέναντι την εργοδοσία, το κράτος και τις κυβερνήσεις. Αυτός ο αγώνας είναι αναγκαίο να δυναμώσει και να γιγαντωθεί σε κάθε χώρο δουλειάς το επόμενο διάστημα, καθώς σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής και πολεμικής οικονομίας, η επίθεση στα δικαιώματα, στους μισθούς και γενικότερα στις ζωές μας θα οξυνθεί. Κυβερνήσεις και εργοδοσία θα φορτώσουν για ακόμα μια φορά τα βάρη των πολέμων και των κερδών τους στις πλάτες μας, καλώντας να κάνουμε ξανά θυσίες. Η συζήτηση στα μεγάλα εργοτάξια ήδη έχει ξεκινήσει για την αύξηση των τιμών των οικοδομικών υλικών, που θα φέρει πάγωμα της οικοδομικής δραστηριότητας, άρα ανεργία για τους οικοδόμους. Ηδη το βιώνουμε με την ακρίβεια που τσακίζει τους μισθούς μας και εξαϋλώνει τις αυξήσεις που καταφέραμε να πάρουμε το προηγούμενο διάστημα».

Σε «Χαλκιαδάκη» και «ΙΚΕΑ»

Τέλος, ο Γ. Τασιούλας κάλεσε τους εργαζόμενουςτονίζοντας ότι ο δρόμος της εργατικής τάξης είναι αυτός των 200 κομμουνιστών συνδικαλιστών της Καισαριανής, που δεν έσκυψαν το κεφάλι ακόμα και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Την ανάγκη αλλά και τη «δίψα» των εργαζομένων για σωματεία υπαρκτά, ζωντανά, με καθημερινή παρουσία και δράση στους χώρους δουλειάς, αποκούμπι των εργαζομένων και εφαλτήριο συμμετοχής και συλλογικού αγώνα, ανέδειξαν επίσης οι περιοδείες που πραγματοποίησαν χτες το μεσημέρι στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ «Χαλκιαδάκη» και στο «ΙΚΕΑ» στο Ηράκλειο Κρήτης αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου με επικεφαλής τον Γιώργο Φλεμετάκη, γραμματέα της Ομοσπονδίας και την Δέσποινα Δοργιάκη, πρόεδρο της Ενωσης.

Στις αποθήκες η αντιπροσωπεία ήρθε σε επαφή με τους εργαζόμενους της παραγωγής και των γραφείων. Η ένταση της εργασίας αποτυπώθηκε με γλαφυρό τρόπο στα λόγια εργαζόμενου στην αποθήκη, που αναφερόμενος ειδικότερα στην περίοδο των γιορτών είπε: «Γυρνάς στο σπίτι και δεν έχεις όρεξη ούτε να φας από την κούραση».

Στη συγκέντρωση που έγινε στον χώρο της αποθήκης οι εργαζόμενοι, παρά την πίεση του χρόνου, συμμετείχαν με ενδιαφέρον τη συζήτηση, αποτυπώνοντας την ανάγκη να δουν επιτέλους ένα σωματείο στον χώρο τους να μιλά για τα προβλήματά τους και να τους προτείνει ως λύση όχι να περιμένουν κάποιο «σωτήρα» που θα συναγελάζεται με την εργοδοσία, αλλά τον δρόμο του συλλογικού αγώνα.

Ανάλογο κλίμα υπήρχε και στις συζητήσεις που έγιναν με δεκάδες εργαζόμενους, από γραφείο σε γραφείο, όπου ξεχώρισαν νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι, που παρά τον φόρτο εργασίας «έστησαν αυτί», μεταφέροντας την αγωνία για «το τι μπορεί να γίνει». Κοινό σε πολλούς εργαζόμενους ήταν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν για τη διεκδίκηση ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις και δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, τις άδειες, το ωράριο εργασίας κ.ά. Χαρακτηριστική ήταν η επισήμανση της Δέσποινας Δοργιάκη, που απευθυνόμενη στους εργαζόμενους της αποθήκης τόνισε ότι «μεταφέρετε κάθε μέρα τόνους προϊόντων για να γεμίσουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά δεν μπορούμε συνολικά οι εργαζόμενοι να γεμίσουμε ούτε το ψυγείο μας».

Στο «ΙΚΕΑ», όπου σε λίγες μέρες διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του Σωματείου, η αντιπροσωπεία κάλεσε τους εργαζόμενους να γίνουν μέλη του και να αναλάβουν αποφασιστικά δράση αλλάζοντας τους συσχετισμούς, ώστε να πάψει να είναι ένα σωματείο της διεύθυνσης προσωπικού και να γίνει εστία οργάνωσης του αγώνα. Εξάλλου, η συζήτηση περιστράφηκε και σε θέματα που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, όπως τα τάμπλετ που αναγκάζονται να κουβαλούν επί ώρες ώστε να εξυπηρετούν πελάτες όπου κι αν βρίσκονται, γεγονός που προκαλεί μυοσκελετικά προβλήματα και αυξάνει την ένταση της εργασίας.

Και στο «ΙΚΕΑ» υπήρξαν εργαζόμενοι που εξέφρασαν την ανάγκη για σωματεία μέσα στον χώρο δουλειάς και όχι σωματεία με τη μορφή ομάδων συζήτησης σε social media, όπως συμβαίνει σήμερα.

Ο κόσμος του αγώνα σε σύγκρουση με τον κόσμο της υποταγής

Ο Γιώργος Φλεμετάκης και η Δέσποινα Δοργιάκη ενημέρωσαν τους εργαζόμενους για το συνέδριο της ΓΣΕΕ που ξεκινάει σήμερα. Πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι δεν το γνώριζαν, γεγονός που δείχνει πόσο μακριά από τους πραγματικούς εργαζόμενους βρίσκεται η ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία αρκείται να γεμίζει καταστάσεις ψηφισάντων.

Οι δύο συνδικαλιστές έθεσαν και το ζήτημα της βαθιάς εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και της μετατροπής της χώρας σε στόχο, τόνισαν ότι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν οι εργοδότες και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συλλογική πάλη για ζωή και δουλειά με δικαιώματα.

Σε Χανιά και Ρέθυμνο

Στα Χανιά, ο Γιώργος Στεφανάκης περιόδευσε στη «Mobiak», στη βιοτεχνία Τσατσαρωνάκη και στο ξενοδοχείο «IKOS». Η Ντίνα Γκογκάκη σε «Σκλαβενίτη» και στο super market ΣΥΝΚΑ στο λογιστήριο και στην αποθήκη. Ο Μάρκος Μπεκρής, στην εταιρεία Χιωτάκη - Ζημέλια, ο Παναγιώτης Πολίτης, στους Μύλους Κρήτης και το Κρητικό Εργαστήρι και ο Λεωνίδας Στολτίδης στον ΟΤΕ, στην «Teleperformance» και στην JR. Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης στα εργοστάσια μετάλλου ΑΛΟΥΜΙΝΟΔΟΜΗ ΑΒΤΖΗΣ, ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕΒΕ.

Ενώ, στο Ρέθυμνο, η Ντίνα Γκογκάκη και ο Λεωνίδας Στολτίδης περιόδευσαν στο εργοστάσιο της «CRETA FARM».

Οι συνδικαλιστές συνομίλησαν με εργαζόμενους από όλα τα πόστα των εταιρειών για το κύμα ακριβείας, τα μεροκάματα, αλλά και για τον πόλεμο που όσο πάει κλιμακώνεται.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε στις επιχειρήσεις με τους μετανάστες εργαζόμενους, που εξέφρασαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν, εστιάζοντας στην τεράστια σημασία της οργάνωσης της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων και των σωματείων τους, αντιπαλεύοντας τα κοινά προβλήματα.

Εγινε κουβέντα για την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που ζουν οι εργαζόμενοι και τονίστηκε η ανάγκη για ένα κίνημα των ίδιων των εργαζομένων, ζωντανό, μαζικό και οργανωμένο με τα σωματεία μπροστά, για ζωή και δουλειά με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων.

Επίσης, οι συνδικαλιστές κάλεσαν στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Μάη και στις αντιιμπεριαλιστικες, αντιπολεμικές κινητοποιήσεις στις 17 του Μάη.