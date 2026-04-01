ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Σύσκεψη για την έναρξη λειτουργίας της ΑΣΠΤ

Σύσκεψη στο Μαξίμου έγινε προχθές υπό τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη με τις ηγεσίες των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και τις διοικήσεις των πέντε κρατικών καλλιτεχνικών σχολών που συγκολλούνται για να δημιουργήσουν την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ).

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, με την ΑΣΠΤ «οι παραστατικές τέχνες αποκτούν για πρώτη φορά αυτό που ήταν πάντα το ζητούμενο: Μια σοβαρή πανεπιστημιακή υπόσταση». Ωστόσο αυτό το πανεπιστήμιο θα απευθύνεται σε πολύ λίγους φοιτητές, με τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων να αναγκάζεται και πάλι να απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα και με πολύ λίγους από αυτούς να έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίζουν τα πτυχία τους μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στην ΑΣΠΤ.

Κατά τ' άλλα, από τη σύσκεψη ανακοινώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να αρχίσει τη λειτουργία της η ΑΣΠΤ με εγγραφές φοιτητών από την ακαδημαϊκή χρονιά 2027 - 2028, ενώ επόμενα βήματα θα είναι η συγκρότηση της μεταβατικής Διοικούσας Επιτροπής του νέου ΑΕΙ και η προετοιμασία για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών.