ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΕΗ

Ακόμα πιο αποφασιστικά να ενισχυθεί η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»

Από 3 έως 6 Απρίλη πραγματοποιούνται οι εκλογές στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών σε πολλές πόλεις.

Η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» απευθύνει μαζικό κάλεσμα στις εκλογές, για ένα ΣΕΗ που θα συνεχίσει να εκφράζει τις προσδοκίες και τις ανάγκες του κλάδου, που θα οργανώνει τους αγώνες για την εκπλήρωσή τους.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν:

Στην Αθήνα από την Παρασκευή 3/4 μέχρι τη Δευτέρα 6/4, από τις 10.00 μέχρι τις 19.00, στα γραφεία του Σωματείου (Κάνιγγος 33).

Στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 5/4, από τις 11.00 μέχρι τις 19.00, και τη Δευτέρα 6/4, από τις 11.00 μέχρι τις 19.00.

Στην Πάτρα την Κυριακή 5/4, από τις 11.00 μέχρι τις 17.00.

Στη Λάρισα τη Δευτέρα 6/4, από τις 17.00 μέχρι τις 20.00.

Στον Βόλο την Κυριακή 5/4, από τις 17.00 μέχρι τις 20.00.

Στα Χανιά την Κυριακή 5/4, από τις 17.00 μέχρι τις 19.00.

Στο Ηράκλειο την Κυριακή 5/4, από τις 10.00 μέχρι τις 14.00.

Οι τοποθεσίες για Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Ηράκλειο και Χανιά θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.