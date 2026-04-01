Συναυλία του Θ. Μπακαλάκου στο Μουσικό Θέατρο «Ολύμπια»

Στο Μουσικό Θέατρο «Ολύμπια», Σκηνή «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59, Αθήνα), το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή συναυλία, μια «Πασχαλινή Συναυλία Αγάπης» από τον Θωμά Μπακαλάκο.

Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκονται τρία έργα του συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, προσεγγίζοντας με συμφωνικό ήχο κορυφαία ζητήματα του πνεύματος: Από την παράλληλη πορεία των αρχαίων Ελλήνων και Κινέζων φιλοσόφων, μέχρι τη μελοποίηση του κειμένου του Αποστόλου Παύλου σε μορφή ορατορίου.

Θα συμπράξουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Απόστολου Παληού.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα έργα:

Υμνος στη Φιλοσοφία: Μια περιπλάνηση στον συνεκτικό χώρο της ελληνικής και κινεζικής φιλοσοφίας για ορχήστρα εγχόρδων. Η παράλληλη φιλοσοφική σκέψη του ελληνικού και κινεζικού λαού στην αρχαιότητα έδωσε πολλά ζευγάρια φιλοσόφων με πολλά κοινά σημεία στη σκέψη τους.

Επί τον τύπον των ήλων - Θωμάς: Εργα σε τέσσερα μέρη για μουσικό σύνολο εγχόρδων και κόρνο. Το έργο έχει ως μότο τον στίχο «Αστραψε φως και γνώρισεν ο νιος τον εαυτό του». Από το έργο του Διονυσίου Σολωμού «Ο Πόρφυρας».

Η συμφωνία της αγάπης: Εργο με εξαγγελτήριο και τέσσερα μέρη για συμφωνική ορχήστρα, μεικτή χορωδία και τέσσερις σολίστες. Πρόκειται για τη μελοποίηση του «Υμνου της αγάπης» του Αποστόλου Παύλου σε μορφή ορατορίου.

