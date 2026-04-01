ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι σπουδαστές να δυναμώσουν τον αγώνα τους! Η μόνη λύση είναι ο δρόμος της διεκδίκησης!

Τις κινητοποιήσεις των σπουδαστών των καλλιτεχνικών σχολών που ξεδιπλώθηκαν απέναντι στο νομοσχέδιο για την «Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών» ζητώντας την απόσυρσή του, χαιρετίζει ηκαι σε ανακοίνωσή της τονίζει:

«Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας χαιρετίζει τον αγώνα εκατοντάδων σπουδαστών και σπουδαστριών των καλλιτεχνικών σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενάντια στο νομοσχέδιο - κοροϊδία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ίδρυση της "Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών".

Οι σπουδαστές έδειξαν με τον αγώνα τους πως δεν τσιμπάνε από τα διάφορα τεχνάσματα της κυβέρνησης που ήρθε, δήθεν, με ένα νομοσχέδιο να "βάλει τάξη" στο διαχρονικό πρόβλημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Στο νέο "Πανεπιστήμιο" η μόνη αναβάθμιση είναι στο όνομα, αλλάζοντας την ταμπέλα στις ήδη υπάρχουσες κρατικές σχολές, που βαφτίζονται "Πανεπιστήμιο".

Ενα "Πανεπιστήμιο" πολύ μακριά από τις ανάγκες των σπουδαστών, που διευρύνει την εμπορευματοποίηση των σπουδών τους, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της πολιτικής που τσακίζει το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Ενα "Πανεπιστήμιο" με ελάχιστους εισακτέους, που αφήνει απ' έξω τη μεγάλη πλειονότητα των σπουδαστών να αναγκάζονται να κατευθυνθούν σε ιδιωτικές σχολές και σε ακριβοπληρωμένα προγράμματα κατάρτισης και δεξιοτήτων. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα προγράμματα σπουδών, τις κτιριακές υποδομές, καμία πρόβλεψη για φοιτητική μέριμνα. Τα μόνα που έτρεξε να προβλέψει η κυβέρνηση ήταν προγράμματα με δίδακτρα (!), τα "διά βίου μάθησης" και αυτά που θα φτιάξει σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που θα είναι μακριά από την καλλιτεχνική πράξη εφόσον θα είναι εξ αποστάσεως, τις διαγραφές φοιτητών, το ν+2 χωρίς καμία εξαίρεση ούτε καν της μερικής φοίτησης.

Οι σπουδαστές να δυναμώσουν τον αγώνα τους! Η μόνη λύση είναι ο δρόμος της διεκδίκησης!

Απόδειξη γι' αυτό είναι και οι παραχωρήσεις που αναγκάστηκε να κάνει η κυβέρνηση, όπως η τροποποίηση της τελευταίας στιγμής με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των αποφοίτων που θα καταταχθούν στο 7ο εξάμηνο κ.ά., κάτω από την πίεση και τον αγώνα των σπουδαστών.

Τώρα πρέπει κάθε σπουδαστής που προβληματίζεται να βγάλει συμπεράσματα.

Τα κόμματα της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν το νομοσχέδιο και με τα "δύο χέρια", ισχυριζόμενοι προκλητικά πως ικανοποιεί το ιστορικό αίτημα των καλλιτεχνών για Ανώτατη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, την ώρα που για περισσότερο από έναν μήνα οι σπουδαστές είναι στον δρόμο και διεκδικούν την απόσυρσή του.

Τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ψήφισαν "παρών" γιατί, δήθεν, ο νόμος δεν εναρμονίζεται πλήρως με την "ευρωπαϊκή κανονικότητα", ενώ ξέρουν πολύ καλά πως είναι η "κανονικότητα" της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι νομοθεσίες της που διαλύουν τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, ευθύνονται για την εμπορευματοποίηση, τον κατακερματισμό της μέσα από την άθροιση πιστωτικών μονάδων και την υποβάθμισή της.

Αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους καλλιτέχνες γιατί υπερασπίζονται το σύστημα της εκμετάλλευσης. Ενα σύστημα απ' τη φύση του εχθρικό απέναντι στην τέχνη, γιατί είναι πρώτα απ' όλα εχθρικό απέναντι στον άνθρωπο.

Ο κοινός αντίπαλος είναι το καπιταλιστικό κέρδος που μετατρέπει σε εμπόρευμα κάθε ανθρώπινη ανάγκη, μαζί και τα υψηλότερα επιτεύγματα της ανθρώπινης διάνοιας ανά τους αιώνες, όπως την επιστήμη και την τέχνη. Το καπιταλιστικό σύστημα δεν συμβαδίζει με την ανάγκη για αληθινή μόρφωση και καλλιέργεια των δημιουργών και καλλιτεχνών, γιατί δεν έχει στόχο και μέτρο της προόδου την υλική και πνευματική ευημερία των πολλών, αλλά την ευημερία των λίγων. Σ' αυτό το έδαφος δίνουν σημασία στην τέχνη μόνο στον βαθμό που εξυπηρετεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και προπαντός που υπνωτίζει και χειραγωγεί τον λαό αντί να τον αφυπνίζει. Ετσι οι καλλιτέχνες αντί να μορφώνονται πολύπλευρα, εξωθούνται σε ένα ατέρμονο κυνήγι σκόρπιων και ασύνδετων σεμιναρίων και καταρτίσεων "μιας χρήσης" για τις ανάγκες της αγοράς, που περιορίζει αντί να αναπτύσσει την τέχνη.

Η ΚΝΕ "δίνει το χέρι σ' όποιον σηκώνεται"!

Στους νέους ανθρώπους που στρέφονται στο καλλιτεχνικό επάγγελμα με ανιδιοτέλεια και αγάπη για την τέχνη και είναι απόλυτα εφικτό να αποκτήσουν τη μόρφωση που διεκδικούν και δικαιούνται.

Να έχουν όλοι πρόσβαση σε αναβαθμισμένες δημόσιες και δωρεάν, υψηλού επίπεδου σπουδές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Με δωρεάν καλλιτεχνικά εκπαιδευτήρια που θα λειτουργούν παράλληλα με το σχολείο και πραγματικά πανεπιστήμια με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, εξασφαλισμένη φοιτητική μέριμνα, αξιοποίηση του έμπειρου καλλιτεχνικού και επιστημονικού εκπαιδευτικού προσωπικού, δωρεάν συγγράμματα και εξοπλισμό, επαφή με την εγχώρια και διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία ως μέρος της εκπαίδευσης, εμβάθυνση σε κάθε καλλιτεχνικό αντικείμενο και έρευνα με σκοπό την παραγωγή νέας καλλιτεχνικής γνώσης, πτυχία που εξασφαλίζουν ακαδημαϊκά και μορφωτικά δικαιώματα για όλους.

Σήμερα η θεαματική ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι γνώσεις και ικανότητες των εργαζομένων, η παραγωγικότητα στην εργασία δείχνει πως αιτήματα πολύ πιο προωθημένα από τα παραπάνω μπορούν να είναι εφικτά.

Σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ζήσουμε σε μια ανώτερη κοινωνία, που θα βάλει στο επίκεντρό της τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις ανάγκες του, θα ανεβάσει σε πρωτοφανές επίπεδο την μορφωτική - πολιτιστική στάθμη του λαού με μια πλατιά, όσο ποτέ διάδοση της τέχνης και μια χωρίς προηγούμενο αναγνώριση των καλλιτεχνών και της εργασίας τους. Η σοσιαλιστική κοινωνία για την οποία παλεύουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, είναι που μπορεί και να εξασφαλίσει την πολύπλευρη καλλιέργεια και διαμόρφωση καλλιτεχνών, ώστε με τις ανώτερες δημιουργικές ικανότητες και όχι τη σκέτη δεξιοτεχνία και με τη δύναμη της τέχνης τους θα βοηθήσουν για να εξανθρωπιστεί ο άνθρωπος».