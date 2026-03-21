SUPER LEAGUE

Καθορίζονται οι ισορροπίες σε ψηλά και χαμηλά

Τις τελικές ισορροπίες στη βαθμολογία ενόψει των πλέι οφ και των πλέι άουτ που θα ακολουθήσουν αναμένεται να καθορίσει οριστικά το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League, αυτήν την Κυριακή (22/3), με τη διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής. Οσον αφορά τα ψηλά σκαλοπάτια και ειδικότερα τις θέσεις 1-4, ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες του εκ των πρωτοπόρων ΠΑΟΚ στον Βόλο και του 4ου Παναθηναϊκού στην Τρίπολη. Επίσης, κρίσιμες αναμετρήσεις για τις τελικές θέσεις στο γκρουπ 5-8, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό «εισιτήριο», θα γίνουν στη Λιβαδειά, μεταξύ Λεβαδειακού - Ατρόμητου, και στο «Κλ. Βικελίδης», ανάμεσα σε Αρη και ΟΦΗ. Στη δε κόντρα για το καλύτερο πλασάρισμα στην ουρά ξεχωρίζει ο αγώνας στο Αγρίνιο ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό. Αναλυτικά το πρόγραμμα (19.00):

Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός (Novasports Prime), ΑΕΚ - Κηφισιά (Cosmote Sport 4), Βόλος - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 3), Ολυμπιακός - ΑΕΛ (Cosmote Sport 2), Λεβαδειακός - Ατρόμητος (Novasports 4), Αρης - ΟΦΗ (Novasports 2), Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 7).

ΒASKET LEAGUE

Κρίσιμες αναμετρήσεις για οκτάδα και ουρά

Κρίσιμες αναμετρήσεις στις κόντρες για το καλύτερο πλασάρισμα τόσο στις θέσεις της οκτάδας, που δίνει συμμετοχή στα πλέι οφ, όσο και για τις αντίστοιχες στα χαμηλά σκαλοπάτια για τα πλέι άουτ, περιλαμβάνει η 22η αγωνιστική της Basket League. Στα αξιοσημείωτα του προγράμματος η κομβική αναμέτρηση για την κόντρα της οκτάδας μεταξύ Περιστερίου και ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να τα ξαναλένε στην Αθήνα λίγες μέρες μετά την κόντρα τους για το Europe Cup. Κρίσιμες αναμετρήσεις για τους στόχους των αντιπάλων θα γίνουν στην Πάτρα, ανάμεσα σε Προμηθέα και Κολοσσό, και στο Αλεξάνδρειο, μεταξύ Αρη και Καρδίτσας, με τους γηπεδούχους να μάχονται για το καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στη μάχη για την παραμονή. Στα της ουράς ξεχωρίζει και η κόντρα Αμαρουσίου - Μυκόνου, ενώ ρεπό έχει ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 21/3: Προμηθέας Πάτρας - Κολοσσός Ρόδου (16.00 - ΕΡΤ Sport 1), Αρης - Καρδίτσα (16.30 - ΕΡΤ2 Σπορ), Μαρούσι - Μύκονος (18.15 - ΕΡΤ Sport 1), Περιστέρι - ΠΑΟΚ (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 22/3: ΑΕΚ - Ηρακλής (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

SUPER LEAGUE 2

Τα βλέμματα στην ουρά

Με τον Ηρακλή και την Καλαμάτα να έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά και την άνοδο στη Super League από τον 1ο και τον 2ο όμιλο της Super League 2 αντίστοιχα, στο φινάλε των πλέι οφ και των πλέι άουτ με την 6η αγωνιστική το ενδιαφέρον στρέφεται στη δεύτερη διαδικασία, στις μάχες για την παραμονή στην κατηγορία. Μετά την απόφαση της Λίγκας για μετάθεση των αγώνων στα πλέι άουτ του 1ου ομίλου, το ενδιαφέρον στην αγωνιστική συγκεντρώνεται στον 2ο όμιλο και ιδίως στις κόντρες σε Σύρο και Καλλιθέα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος (Κυριακή 22/3 - 15.00)

Πλέι οφ: Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας (Action24), Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης Β'.

2ος όμιλος (Σάββατο 21/3 - 16.00)

Πλέι οφ: Μαρκό - Καλαμάτα, Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β'.

Πλέι άουτ: Ελλάς Σύρου - Χανιά, Athens Kallithea - Αιγάλεω (Action24), Παναργειακός - Ηλιούπολη.