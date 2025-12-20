SUPER LEAGUE

Κομβικό ντέρμπι στην Τούμπα

Με το ντέρμπι της Τούμπας να δεσπόζει στο πρόγραμμα, αλλά και αρκετές ενδιαφέρουσες κόντρες τόσο στις πρώτες όσο και στις τελευταίες θέσεις, το πρωτάθλημα της Super League κλείνει τη δράση του για το 2025 με τη 15η αγωνιστική. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ - που θέλει να «ρεφάρει» την ήττα από τον Ατρόμητο και να ξαναβρεθεί στην κορυφή - με τον Παναθηναϊκό - που θέλει να πλησιάσει την πρώτη τριάδα. Οι δύο ομάδες ψάχνουν την καλή εμφάνιση και για ψυχολογικούς λόγους.

Κατά τ' άλλα, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην - αξιόμαχη φέτος - Κηφισιά, ενώ η ΑΕΚ, θέλοντας να συνεχίσει την αήττητη πορεία της που την έχει φέρει μια ανάσα από την κορυφή, υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται εκ νέου λίγες μέρες μετά την αναμέτρησή τους για το Κύπελλο. Στα ματς με φόντο μια θέση στην πρώτη τετράδα, απαιτητικά τεστ περιμένουν τον Λεβαδειακό, που ταξιδεύει στις Σέρρες, και τον Βόλο, που υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Σημαντική αναμέτρηση θα γίνει και στην Τρίπολη, μεταξύ του Αστέρα και του Αρη, που επιδιώκουν να ανέβουν βαθμολογικά, ενώ κομβικό σε ό,τι αφορά τη μάχη για τη σωτηρία θεωρείται το ματς του Ατρόμητου με τον Πανσερραϊκό. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 20/12: Αστέρας Τρίπολης - Αρης (16.00 - Novasports 2), Βόλος - Παναιτωλικός (18.00 - Cosmote Sport 2), Ολυμπιακός - Κηφισιά (20.30 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 21/12: ΑΕΛ - Ατρόμητος (17.30 - Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (19.30 - Novasports Prime), ΑΕΚ - ΟΦΗ (21.00 - Cosmote Sport 1).

Δευτέρα 22/12: Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός (18.00 - Novasports Prime).

SUPER LEAGUE 2

Δύσκολα τεστ για τους πρωτοπόρους

Σε ματς με αρκετές παγίδες καλούνται να αντεπεξέλθουν οι πρωτοπόροι των δύο ομίλων της Super League 2, Ηρακλής και Καλαμάτα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Στον 1ο όμιλο ο «Γηραιός» δοκιμάζεται στην κόντρα της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ Β' στο γήπεδο του Καμπανιακού. Στην Καλαμάτα η τοπική ομάδα, θέλοντας να συνεχίσει σε ρόλο οδηγού, φιλοξενεί την 4η Athens Kallithea, που επιδιώκει να εδραιωθεί στις θέσεις των πλέι οφ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος

Σάββατο 20/12: Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης (15.00), Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα (15.00).

Κυριακή 21/12: ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής (15.00), Καβάλα - Νίκη Βόλου (15.00).

Δευτέρα 22/12: Αστέρας Τρίπολης Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας (14.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 20/12: Καλαμάτα - Athens Kallithea (14.00 - Action24), Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη (15.00), Παναργειακός - Ολυμπιακός Β' (15.00).

Κυριακή 21/12: Μαρκό - Χανιά (14.00 - Action 24), Πανιώνιος - Αιγάλεω (15.00).

BASKET LEAGUE

Σημαντικά ματς σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο

Τα ματς σε Αλεξάνδρειο και Μύκονο συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 11η αγωνιστική της Basket League. Στη Θεσσαλονίκη, Αρης και Περιστέρι κοντράρονται σε ένα σημαντικό ματς για το πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, που διεκδικούν και οι δύο ομάδες. Στις Κυκλάδες η νεοφώτιστη αλλά και αξιόμαχη φέτος Μύκονος υποδέχεται την ΑΕΚ, που θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από δύο σερί ήττες. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός με στόχο να συνεχίσει την αήττητη πορεία του φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Κολοσσό Ρόδου, ενώ ο 2ος Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Ηρακλή. Να παραμείνει ψηλά θέλει ο ΠΑΟΚ φιλοξενώντας τον ουραγό Πανιώνιο, ενώ σε ένα κομβικό ματς για τη μάχη της σωτηρίας η Καρδίτσα υποδέχεται το Μαρούσι. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 20/12: Μύκονος - ΑΕΚ (16.00 - ΕΡΤ Sports 1), ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Παναθηναϊκός - Ηρακλής (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), Αρης - Περιστέρι (18.00 ΕΡΤ Sport 1).

Κυριακή 21/12: Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Καρδίτσα - Μαρούσι (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

VOLLEYLEAGUE

Αποστολές εκτός έδρας για τους «αιώνιους»

Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές επιφυλάσσει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό η 8η αγωνιστική της Volleyleague ανδρών, με τους «πράσινους» να δοκιμάζονται στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιώνιο και τους «ερυθρόλευκους» στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ. Θέλοντας να παραμείνει στην κορυφή, ο Μίλωνας φιλοξενεί τον Φοίνικα Σύρου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 20/12: ΟΦΗ - Ολυμπιακός (18.00), Πανιώνιος - Ολυμπιακός (20.30).

Κυριακή 21/12: ΠΑΟΚ - Φλοίσβος (16.00), Καλαμάτα - Κηφισιά (19.00), Μίλωνας - Φοίνικας Σύρου (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).