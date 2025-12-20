ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ο τζόγος ξελασπώνει και τις κυβερνητικές υποχρεώσεις

Περιχαρής ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κατά την ομιλία στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026 ανακοίνωσε αύξηση 21,21% στη χρηματοδότηση των σωματείων ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Είδηση που από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ έπαιξε ως άλλη μια «καθοριστική συμβολή» της κυβέρνησης στην αναβάθμιση του αθλητισμού στη χώρα μας...

Τα χρήματα που πρόκειται να δοθούν, σύμφωνα με τον υπουργό, θα προέλθουν από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος και με βάση τις κυβερνητικές υποσχέσεις θα κατευθυνθούν στις αθλητικές ομοσπονδίες και στα σωματεία, καθώς και στα εθνικά αθλητικά κέντρα. Εμφανίζεται δηλαδή ο τζόγος ως «σανίδα σωτηρίας» για την κυβέρνηση προκειμένου να βγει από τα αδιέξοδα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση του κράτους για την ενίσχυση του αθλητισμού.

Επικίνδυνες λογικές

Μιλώντας όμως για τον τζόγο και ιδιαίτερα τον αθλητικό στοιχηματισμό, δεν μπορεί κανείς να μη σταθεί σε μια σειρά πρόσφατα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση: Το 36% των μαθητών Α' Λυκείου έχουν στοιχηματίσει χρήματα σε τυχερά παιχνίδια εντός του 2024, ποσοστό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 23%, ενώ, όπως αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη» (26/11/2025), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) το χρονικό διάστημα Γενάρη - Σεπτέμβρη 2025 οι Ελληνες τοποθέτησαν σε πονταρίσματα το ποσό των 12,02 δισ. ευρώ, έναντι 11,37 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα - άνοδος 5,7%. Το παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνει τα κέρδη και τα μπόνους που οι παίκτες στη συνέχεια επέλεξαν να ξαναπαίξουν. Το «μερτικό» του αστικού κράτους από τον τζόγο ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, μέσω της φορολογίας. Συγκεκριμένα, στο 9μηνο του 2025 τα δικαιώματα του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά περίπου 9,5%, στα 503,22 εκατ. ευρώ, από 459,69 εκατ. Το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται φέτος να εισπράξει πάνω από 1 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι στο 9μηνο εισέπραξε περίπου 833 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, πέρυσι οι εισπράξεις ανήλθαν σε 1,025 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται να αγγίξουν τα 1,2 δισ. ευρώ.





Εξωραϊσμός της εικόνας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

Με τη λογική της κυβέρνησης, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες του τζόγου και να τους πούμε «μπράβο» που εθίζουν τα παιδιά μας, για να μπορέσουν στη συνέχεια να δώσουν - για τους γνωστούς επικοινωνιακούς λόγους - κάποια ψίχουλα για τον αθλητισμό από τα τεράστια κέρδη τους, που αγγίζουν αστρονομικά ύψη, αποκτώντας μάλιστα και τον τίτλο του ευεργέτη του αθλητισμού! Επίσης, ομοσπονδίες και ερασιτεχνικά σωματεία θα πρέπει να πουν και «ευχαριστώ» που από το 1 δισ. ευρώ η κυβέρνηση κατάφερε να βγάλει ...80 εκατ. ευρώ για τις τεράστιες ανάγκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Την ίδια στιγμή ο κρατικός προϋπολογισμός για άλλη μια χρονιά προβλέπει πάνω - κάτω τα ίδια ψίχουλα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με τα περισσότερα λεφτά του κρατικού κορβανά να πηγαίνουν και πάλι στις ανάγκες των ΠΑΕ και ΚΑΕ, και όχι στα σωματεία της γειτονιάς.

Εκτός του τομέα των οικονομικών ζητημάτων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού για άλλη μια φορά προσπάθησε να εξωραΐσει και την κατάσταση με τις αθλητικές υποδομές στη χώρα, με άλλοθι τα 351 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή και τα οποία όπως είπε καθιστούν την Ελλάδα «πραγματικό αθλητικό εργοτάξιο». Παρά τις μεγαλοστομίες του υπουργού και τα όποια έργα διεξάγονται, όμως, η πραγματικότητα δείχνει να βρίσκεται στο απέναντι άκρο... Με το σύνολο των υποδομών της χώρας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συντήρησης, ελλείψεις σε προσωπικό και απουσία υλικοτεχνικής υποδομής, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις τις καθιστά προβληματικές στη χρήση τους ή ακόμα και επικίνδυνες, αφού αρκετές αποδείχθηκε ότι λειτουργούσαν για χρόνια χωρίς άδεια. Οι ευθύνες για όλα αυτά βαραίνουν τόσο την τωρινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο και όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, και την πολιτική που εφάρμοσαν για τις αθλητικές υποδομές.

Τα έξι κλειστά κολυμβητήρια στον Κεντρικό Τομέα της Αττικής, τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Θεσσαλονίκης και ειδικά στο Εθνικό Κολυμβητήριο, και τα αντίστοιχα που αντιμετώπισε τρεις φορές μέσα στη χρονιά το ΕΑΚ Λάρισας, είναι μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα που μαρτυρούν μια τελείως διαφορετική εικόνα απ' αυτήν που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Κατά τ' άλλα, ο υπουργός βρήκε μία ακόμα ευκαιρία να διαφημίσει και τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της λεγόμενης οπαδικής βίας, που όμως πέραν την όποιας εικόνας στα γήπεδα κάθε άλλο παρά έχουν χτυπήσει το φαινόμενο στη ρίζα του. Αυτό αποδεικνύουν η πρόσφατη δολοφονία του νεαρού οπαδού της ΑΕΚ στη Χαλκίδα και τα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν μακριά από τα γήπεδα, ακόμα και σε ώρες άσχετες με τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

Μπ. Τσ.