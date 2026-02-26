EUROLEAGUE

Ανεβασμένος για το ξεπέταγμα

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο ΟΑΚΑ την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague (21.45 - Novasports Prime). Οι «πράσινοι» με 16-12 βρίσκονται στην 9η θέση και θέλουν τη νίκη προκειμένου να διατηρήσουν τις αξιώσεις τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Από την άλλη η Παρί, σε δυσμενή θέση (16η με 9-18 και αγώνα λιγότερο), θα παίξει στο ΟΑΚΑ ένα από τα τελευταία της «χαρτιά» στην προσπάθειά της να προλάβει το πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα και τη συμμετοχή στα πλέι ιν (θέσεις 7 έως 10).