EUROPA LEAGUE

Ψάχνουν την πρόκριση Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Σε εκτός έδρας αποστολές σε Τσεχία και Ισπανία, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διεκδικούν σήμερα την πρόκριση στους «16» του Europa League, στους επαναληπτικούς αγώνες τους για τα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Βικτόρια Πλζεν (19.45 - Cosmote Sport 3) στη ρεβάνς της ισοπαλίας 2-2 στο ΟΑΚΑ, επιδιώκοντας τη νίκη που θα τον στείλει στον επόμενο γύρο. Σαφώς πιο δύσκολο έργο έχει ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Θέλτα στο Βίγκο (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 4), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να καλείται να ανατρέψει την ήττα του με 2-1 στο πρώτο ματς στην Τούμπα.