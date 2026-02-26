Σε εκτός έδρας αποστολές σε Τσεχία και Ισπανία, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διεκδικούν σήμερα την πρόκριση στους «16» του Europa League, στους επαναληπτικούς αγώνες τους για τα πλέι οφ.
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Βικτόρια Πλζεν (19.45 - Cosmote Sport 3) στη ρεβάνς της ισοπαλίας 2-2 στο ΟΑΚΑ, επιδιώκοντας τη νίκη που θα τον στείλει στον επόμενο γύρο. Σαφώς πιο δύσκολο έργο έχει ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Θέλτα στο Βίγκο (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 4), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να καλείται να ανατρέψει την ήττα του με 2-1 στο πρώτο ματς στην Τούμπα.