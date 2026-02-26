CHAMPIONS LEAGUE

Το τέλος του ταξιδιού για τον Ολυμπιακό

Στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας γράφτηκε ο επίλογος της φετινής ευρωπαϊκής περιπέτειας του Ολυμπιακού στο Champions League. Στον επαναληπτικό αγώνα των πλέι οφ για πρόκριση στους «16» οι πρωταθλητές Ελλάδας έμειναν στο 0-0 με τη γηπεδούχο ομώνυμη ομάδα, η οποία πήρε την πρόκριση χάρη στη νίκη της με 2-0 στο πρώτο ματς, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας εξ ορισμού δύσκολο έργο, προσπάθησαν να ανατρέψουν τα δεδομένα και πίεσαν, ωστόσο σε ένα ακόμα ματς τους έλειψε η δημιουργία αξιόλογων φάσεων και κορυφαία στιγμή τους ήταν ένα σουτ του Μάρτινς (50'). Από την πλευρά της η Λεβερκούζεν απείλησε στις αντεπιθέσεις, ενώ είχε και δοκάρι με τον Γκριμάλντο (71').