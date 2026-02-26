ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής

Αυξάνεται ο αριθμός των διεθνών στην αποστολή της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών, που προετοιμάζεται για τους δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο (27/2 και 2/3) για τον 2ο προκριματικό όμιλο του Moυντομπάσκετ 2027. Στην αποστολή ενσωματώθηκαν και οι Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Νετζήπογλου, ενώ χθες υπήρξε και μια αλλαγή στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη σε σχέση με τις κλήσεις των διεθνών: Ο Ελάιτζα Μήτρου - Λονγκ αντικατέστησε τον αδερφό του, Ναζ, που είχε κληθεί αρχικά αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο δάχτυλο ο οποίος τον ταλαιπωρεί.