«Καλοστημένη μηχανή» το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

«Σήμερα, το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς ντίλερ εργασίας μέσω δεκάδων προγραμμάτων, είναι πρωτοπόρο στην υλοποίηση αυτών. (...) Οι λειτουργίες του και η χρηματοδότησή του συγκροτούν ένα βασικό εργαλείο εκμετάλλευσης και εξαγοράς συνειδήσεων. Είναι μία καλοστημένη μηχανή που διαχειρίζεται τεράστια ποσά που καταλήγουν έμμεσα στις τσέπες των επιχειρηματιών. Μαζί με τα αρπαχτικά των ΜΚΟ, των ΚΕΚ και των δουλεμπορικών γραφείων κάνει μπίζνες πάνω στην ανεργία, στη φτώχεια και στην ανέχεια χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων».

Από ανακοίνωση του ΠΑΜΕ τον Ιούλη του 2013, για τους λόγους παραίτησης των δυνάμεων της ΔΑΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.