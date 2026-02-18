Μια ευφάνταστη και απολαυστική προσαρμογή για παιδιά - αλλά και για μεγάλους - βασισμένη στην πασίγνωστη όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί, σε σκηνοθεσία της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία - κινησιολογία της Σοφίας Σπυράτου.
«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» συνεχίζει στο Θέατρο «Πορεία», για λίγες ακόμα παραστάσεις.
Συντελεστές της παράστασης:
Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου
Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη
Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου
Μουσική: Ροσσίνι (αποσπάσματα-διασκευές) και χορευτικές αναγεννησιακές μελωδίες
Ενορχήστρωση: Φοίβος Ζήτης
Μουσική διδασκαλία: Μαρία Κατριβέση
Κοστούμια: Χλόη Μάντζαρη και Δήμητρα Καίσαρη
Σχεδιασμός σκηνικών: Χλόη Μάντζαρη
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης
Διανομή:
Δημήτρης Kουρούμπαλης/Γιώργος Νούσης: Φίγκαρο
Γιάννη Σμέρος: Μπάρτολο
Μαρία Κατριβέση: Ροζίνα
Ηλίας Μανιατόπουλος: Κόμης Αλμαβίβα
Μαρίνος Γαλατσινός: Μπαζίλιο (και κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο)
Φοίβος Ζήτης: Συμβολαιογράφος (και κιθάρα, ukulele)
Θέατρο «Πορεία» Τρικόρφων 3, Αθήνα
τηλ. 2108210991
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ticketservices.gr