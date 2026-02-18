«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» γιορτάζει τις Απόκριες

Το θέατρο «Πορεία» καλεί στην παράστασητην, για να γιορτάσουν την τελευταία Κυριακή των αποκριών μαζί με τον πολυμήχανο Φίγκαρο και την παρέα του, σε μια παράσταση όπου οι μεταμφιέσεις και οι κωμικές ανατροπές πρωταγωνιστούν. Καλεί τους μικρούς φίλους να φορέσουν τις στολές τους και να γίνουν μέρος αυτής της πολύχρωμης θεατρικής γιορτής, γεμάτης μουσική, χορό και γέλιο. Με αφορμή την ημέρα αυτή, η παράσταση προσφέρεται σε ειδική εορταστική τιμή 10 ευρώ.

Μια ευφάνταστη και απολαυστική προσαρμογή για παιδιά - αλλά και για μεγάλους - βασισμένη στην πασίγνωστη όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί, σε σκηνοθεσία της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία - κινησιολογία της Σοφίας Σπυράτου.

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» συνεχίζει στο Θέατρο «Πορεία», για λίγες ακόμα παραστάσεις.

Συντελεστές της παράστασης:

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου

Μουσική: Ροσσίνι (αποσπάσματα-διασκευές) και χορευτικές αναγεννησιακές μελωδίες

Ενορχήστρωση: Φοίβος Ζήτης

Μουσική διδασκαλία: Μαρία Κατριβέση

Κοστούμια: Χλόη Μάντζαρη και Δήμητρα Καίσαρη

Σχεδιασμός σκηνικών: Χλόη Μάντζαρη

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης

Διανομή:

Δημήτρης Kουρούμπαλης/Γιώργος Νούσης: Φίγκαρο

Γιάννη Σμέρος: Μπάρτολο

Μαρία Κατριβέση: Ροζίνα

Ηλίας Μανιατόπουλος: Κόμης Αλμαβίβα

Μαρίνος Γαλατσινός: Μπαζίλιο (και κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο)

Φοίβος Ζήτης: Συμβολαιογράφος (και κιθάρα, ukulele)

Θέατρο «Πορεία» Τρικόρφων 3, Αθήνα

τηλ. 2108210991

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ticketservices.gr