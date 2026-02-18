Η Πολυξένη Καράκογλου «Solo»

μάς προσκαλεί τηνστο καλλιτεχνικό στέκι «Calderone», στο Γκάζι (Τριπτολέμου 8), για να μας παρουσιάσει μια «Solo» μουσική παράσταση.

Μια προσπάθεια σύνδεσης και υπενθύμισης του πιο απλού. Ενας προς έναν η Πολυξένη και οι θεατές διαμορφώνουν μια μυσταγωγική συναυλία. Αλλοτε με πιο ηλεκτρονικούς ήχους και άλλοτε με το πιάνο της, προσφέρει απλόχερα την παλέτα των συναισθημάτων που την διαμορφώνουν.

Τραγούδια όπως το «Ο άνθρωπος μπορεί», από την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία, αλλά και το «Μη φοβηθείς», που μόλις κυκλοφόρησε και περιλαμβάνεται στο 4ο άλμπουμ της, θα συνυπάρξουν αρμονικά, σκιαγραφώντας μια δεκαετία δισκογραφικής παρουσίας και δημιουργίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών (Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φώτης Σιώτας, Μίκης Θεοδωράκης, Θάνος Μικρούτσικος, Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας κ.ά.).

Πρόκειται για ένα project που ζητάει το μοίρασμα και τη συμμετοχή με οδηγό τα τραγούδια και τις ιστορίες πίσω από αυτά.

Είσοδος: 12 ευρώ με μπίρα ή κρασί.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2130058407.