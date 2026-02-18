Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
«Η μικρή λέξη αγάπη» - Νέα παράσταση στις 14 Μάρτη

«Η μικρή λέξη αγάπη», λόγω της μεγάλης ζήτησης, εκτός από την επετειακή παράσταση της 8ης Μάρτη, που είναι sold out, θα ξαναπαρουσιαστεί στη σκηνή του Θεάτρου «Από Κοινού» το Σάββατο 14 Μάρτη στις 9 μ.μ., ενώ από τον Απρίλη θα συνεχίσει το «ταξίδι» της στη Βόρεια Ελλάδα (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Δράμα).

Η παράσταση βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτώ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη» και θίγει το ευαίσθητο και δυστυχώς συνεχώς επίκαιρο θέμα της έμφυλης και οικογενειακής βίας.

Η Μάντια, το κορίτσι από το Τυφλό Νερό, έμαθε τι θα πει βία από πρώτο χέρι. Μέσα στην οικογένεια, από το χέρι του πατέρα. Εφτασε η ώρα που το έσκασε από τον βασανιστή της για μια καλύτερη ζωή, αλλά την περίμενε ένας νέος κύκλος βίας... Πίσω από έναν έρωτα, καλά κρυμμένος ένας νέος βασανιστής. Ενας νέος κύκλος βίας, πιο επώδυνος. Ενα κορίτσι ακροβατεί και μας λέει την ιστορία του...

Συγγραφέας: Αύγουστος Κορτώ

Διασκευή - σκηνοθεσία: Νάντια Δαλκυριάδου

Ερμηνεία: Αγγελική Ξένου, Βασιλική Κούλη

Κρατήσεις θέσεων: 2114057249

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com

    

