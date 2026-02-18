«Ανθρωπόμορφες Ρωγμές +» στην Πάτρα

Πέντε δημιουργοί με προσωπικές διαδρομές οι οποίοι συνοδοιπορούν, αγωνιούν, ερευνούν τη σχέση της Τέχνης και της κοινωνίας. Παρακολουθούν τις ρωγμές της εποχής τους και παρεμβαίνουν.

Οπως σημειώνεται στο κάλεσμα:

«Στην Πάτρα, στην Αγορά Αργύρη, από τις 7 έως τις 21 Μάρτη, ο ανθρώπινος πόνος λειτουργεί ως εντολή. Τα ανθρώπινα θραύσματα φωτίζονται μέσα από σταθερές γραμμές έντασης, στο πεδίο της εργασίας. Το χρώμα της φωτιάς κυριαρχεί. Το χρώμα των αγώνων. Εκεί όπου ο κάματος αποκτά μορφή και οι μορφές επιστρέφουν το βλέμμα.

Γυμνά από τεχνάσματα, τα έργα τολμούν. Στέκονται στο σημείο όπου οι άνθρωποι ερωτεύονται τις ορμές των μετάλλων και σμιλεύουν τα αξιώματα της ζωής. Μορφές και έννοιες ανοίγουν φωτεινές ρωγμές στο σκοτάδι, κρατώντας αναμμένο το κερί - όχι από ελπίδα, αλλά από ανάγκη. Για να περάσει το φως. Γιατί άλλη επιλογή δεν υπάρχει.

Καμποχώραφα, ναυπηγεία, ορυχεία, μεταλλουργίες, ανεμόδαρτα νησιά του Αιγαίου. Εκεί ριζώνουν τα έργα. Εκεί που το ατσάλι δένεται με το χώμα και ο σπόρος ορθοστατεί, ορθοβαδίζει, συνοδοιπόρος της ανθρωπότητας.

Η Τέχνη στις "Ανθρωπόμορφες ρωγμές +" δεν στέκεται ουδέτερη. Φωτίζει τα θραύσματα και το αίτιο που τα γεννά. Φωτίζει την εξουσία και τη βία της. Φωτίζει τη ζώσα δράση που διεκδικεί την απελευθέρωσή της.

Η έκθεση είναι πρόσκληση. Αντίστασης στην κανονικότητα. Στην καταστολή. Στον εθισμό. Μια άρνηση να συνηθίσουμε το σκοτάδι».

Η εικαστική ομάδα Fabbrica Το Art Platform, που υπογράφει πλέον την έκθεση «Ανθρωπόμορφες ρωγμές +», έχει τις ρίζες της στην πρωτοβουλία του Τάκη Βαρελά το 2017, ως Fabbricato Εργοδρόμειον Τεχνών στη Σαλαμίνα, που συγκροτήθηκε ως ένα ανοιχτό πεδίο εικαστικής και θεωρητικής έρευνας και μετεξελίχθηκε σήμερα με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Τάκη Βαρελά, Δημήτρη Δήμου, Γιάννη Κλεφτογιάννη, Μιρένας Φερλέμη, Τίμου Χατζηλαγού, και της ιστορικού Τέχνης Σαββίνας Λίτση.

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 14.00 και 17.00 - 21.00, Σάββατο 09.00 - 14.00. Κυριακή κλειστά.

Με την υποστήριξη του δήμου Πατρέων.