ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εγκαινιάστηκε η Εικαστική Εκθεση «Κάθαρσις ΙΙ»

Η έκθεση πραγματοποιείται με την αιγίδα και τη φιλοξενία της ΠΚΜ, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και τη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση «Κάθαρσις» είναι μια περιοδεύουσα εικαστική δράση που εστιάζει στον δημόσιο χώρο, τη μνήμη και την ιστορική φόρτιση των απολυμαντηρίων ανά την Ελλάδα, ως τόπων συλλογικής και προσωπικής εμπειρίας. Λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας εργαζομένων από τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, οι οποίοι, μέσα από βιωματική, αρχειακή και καλλιτεχνική έρευνα, συνθέτουν εικαστικά έργα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2025 στο πρώην Δημόσιο Απολυμαντήριο της Αθήνας, με έργα εργαζομένων των Περιφερειών και με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του ΣΤ' Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Γιώργου Καζάζη και του ΕΔΙΠ Παναγιώτη Σιάγκρη.

Από τις 6 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, η ίδια ομάδα μεταφέρει τη δράση στη Θεσσαλονίκη, όπου συμπράττει με δύο εργαστήρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - το Εργαστήριο Γλυπτικής υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Αρη Κατσιλάκη και το Εργαστήριο Ζωγραφικής υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Χαράλαμπου Βενετόπουλου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής δόθηκε συνέντευξη Τύπου, όπου εκπρόσωποι της ΟΣΥΑΠΕ και των σχολών Καλών Τεχνών μίλησαν για την έκθεση. Επίσης παρουσιάστηκε ειδικά σχεδιασμένη περφόρμανς από απόφοιτες της Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της Λίλας Ζαφειροπούλου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην έκθεση.

Η Βέτα Πανουτσάκου, πρόεδρος της ΟΣΥΑΠΕ, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ομοσπονδίας να παρεμβαίνει σε όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων. Επίσης στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας, τη συλλογική δουλειά και την παρέμβαση για την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου.

«Αγώνας , Δουλειά, Τέχνη - Η μήτρα της ζωής»

Με αφορμή την Εικαστική Εκθεση «Κάθαρσις ΙΙ» της ΟΣΥΑΠΕ, το πρωί του Σαββάτου, από τον χώρο του αναψυκτηρίου του κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η ραδιοφωνική εκδήλωση του «904 Αριστερά στα FM», με τίτλο «Αγώνας, Δουλειά, Τέχνη - Η μήτρα της ζωής», προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών σωματείων. Οι εκπομπές «Τεχνηκράτες», «Union Express» και «Το πεντάγραμμο του αγώνα» σε ζωντανή μετάδοση συζήτησαν με εκπροσώπους σωματείων της Θεσσαλονίκης, που έχουν οργανώσει και πραγματοποιήσει πολιτιστικές δράσεις οι οποίες γεννήθηκαν μέσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Μετά τη ζωντανή μετάδοση ο «904» ξεναγήθηκε από τους διοργανωτές στην Εικαστική Εκθεση «Κάθαρσις».