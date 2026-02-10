ΣΕΟΤ - «ΚΛΑΚΕΤΑ»

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, σε όλα τα σετ

Οπως επισημαίνει το Σωματείο, μετά από καταγγελία του πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε γυρίσματα δύο τηλεοπτικών σειρών, σε εκτέλεση παραγωγής της εταιρείας «Αργοναύτες».

Πιο συγκεκριμένα, «στα γυρίσματα που λαμβάνουν χώρα στο εργοστάσιο "Πεταλούδα" η Επιθεώρηση Εργασίας αντίκρισε ένα γύρισμα που ουσιαστικά δεν είχε εξόδους κινδύνου: Η μία οδηγούσε σε μια σκουριασμένη, κακοσυντηρημένη σκάλα, που είναι ακατάλληλη για να κατέβουν μαζικά και γρήγορα πολλά άτομα σε περίπτωση κινδύνου. Η άλλη "έξοδος κινδύνου" δεν ήταν προσβάσιμη, καθώς η πόρτα στήριζε τα σκηνικά (!) και εμπόδιζαν την πρόσβαση. Δεν υπήρχε καν σήμανση η οποία να οδηγεί στις εξόδους, που σύμφωνα με την Επιθεώρηση θα έπρεπε να βρίσκονται διακριτά στους τοίχους αναρτημένες αλλά και στο δάπεδο του γυρίσματος.

Δεν υπήρχε καν το βιβλίο που ορίζει τον έλεγχο ασφάλειας του γυρίσματος.

Επίσης, οι πυροσβεστήρες του χώρου ήταν μη προσβάσιμοι και καλυμμένοι με βαριά και εύφλεκτα αντικείμενα!

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όταν βρέχει δεν πραγματοποιούνται γυρίσματα στον χώρο, αφού η οροφή στάζει (!), με ό,τι συνεπάγεται ή θα συνεπαγόταν αυτό για την ασφάλεια του συνεργείου.

Είναι απαράδεκτο να βαφτίζεται ένα (εν μέρει λειτουργικό) εργοστάσιο χώρος γυρίσματος, χωρίς καμία από τις κατάλληλες προϋποθέσεις και κατάλληλες υποδομές. Χωρίς καν εξόδους κινδύνου, που στα συγκεκριμένα γυρίσματα μάλιστα απασχολούνται και παιδιά ως ηθοποιοί!».

Το Σωματείο καλεί τους τεχνικούς να μη δείχνουν καμία ανοχή στα ελλιπή μέτρα προστασίας και προσθέτει:

«Σε συνθήκες εκμετάλλευσης είναι χρέος μας να υποχρεώνουμε την εργοδοσία να βάζει την ασφάλειά μας σε προτεραιότητα. Είναι χρέος μας να γίνεται καταγγελία στο Σωματείο, να γίνεται γνωστή παντού.

Οργανωμένα, συλλογικά και μαζικά να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες δουλειάς!

- Να παρθούν τώρα όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, σε όλα τα σετ.

- 8ωρη - 5ήμερη εργασία.

- Αυξήσεις στους μισθούς».