Μάνος Λοΐζος - Ξεκίνησε το μεγάλο εβδομαδιαίο αφιέρωμα του «904»

Ξεκίνησε χτες Δευτέρα, 9 Φλεβάρη, το μεγάλο εβδομαδιαίο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού «Θεσσαλονίκη 904 Αριστερά στα FM» στον μεγάλο μουσικό, συνθέτη και στιχουργό Μάνο Λοΐζο.

«Το ραδιόφωνο που θες να ακούς» σε 30 και πλέον εκπομπές δημιουργεί τη γραφίδα του μουσικού που άγγιξε τις καρδιές μας και έδεσε με τη γλυκιά φωνή και μελωδία του τον αγώνα, με την αγάπη για μια καλύτερη ζωή και χάραξε σαν... «στάμπα στη ζωή μας»!

Σημειώνεται πως όλες οι εκπομπές προστίθενται σε ειδική playlist στην ψηφιακή πλατφόρμα mixcloud https://www.mixcloud.com/904aristerastaFM/