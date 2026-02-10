«Η Λέξη» στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής

Ανεβαίνει τον Απρίλη στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής η όπερα «Η Λέξη», σε μουσική του διακεκριμένου συνθέτη και μαέστρου Αλκη Μπαλτά, λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου και σκηνοθεσία της Αγγέλας - Κλεοπάτρα Σαρόγλου.

Η ζωή, οι ιδέες και το μαρτύριο του Ιταλού φιλοσόφου Τζορντάνο Μπρούνο ζωντανεύουν μέσα από τη νέα παραγωγή όπερας «Η λέξη». Το έργο φωτίζει με δραματικότητα και στοχασμό την αμετανόητη στάση ενός ανθρώπου απέναντι στον σκοταδισμό, καταγράφοντας τις εσωτερικές του συγκρούσεις, τα επιστημονικά του οράματα και την ασυμβίβαστη επιλογή του να πεθάνει ελεύθερος, παρά να αποκηρύξει την αλήθεια του.

Ο Τζορντάνο Μπρούνο (1548 - 1600) καταδικάστηκε ως αιρετικός από την Ιερά Εξέταση, σε θάνατο στην πυρά, για τις θεωρίες του σχετικά με το άπειρο του σύμπαντος, την κίνηση της Γης και την ύπαρξη ηλιακών κόσμων. Παρά την απειλή της θανάτωσής του, ο Μπρούνο αρνήθηκε μέχρι το τέλος να πει για τις θεωρίες του τη λέξη «αποκηρύσσω».

Το λιμπρέτο, γραμμένο με ποιητικό λόγο και ρυθμική κίνηση, είναι εξολοκλήρου προϊόν μυθοπλασίας, που ωστόσο άγγιξε υπαρκτά πρόσωπα, γεγονότα και συνθήκες.

Πρόθεση της συγγραφέα, όπως η ίδια αναφέρει, ήταν «με αφορμή το ιδεολογικό σθένος του Τζορντάνο Μπρούνο να αποτυπώσω τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τα ιδανικά, τις συγκρούσεις και την εξαίσια ψυχική δύναμη και ανάταση του ανθρώπου, που μπροστά σε κάθε είδους "εκτελεστικά αποσπάσματα" αντιστέκεται μέχρις εσχάτων στον εκμαυλισμό και τον εκφυλισμό της ζωής.

Ο Μπρούνο είναι διαχρονικά ένας από τους πολλούς πρωταγωνιστές της Ιστορίας. Τους αλύγιστους. Που με αντάλλαγμα τη ζωή τους υπερασπίζονται τα ιδανικά, τις ιδέες και τους αγώνες τους για την πραγματική ζωή, που αντιστοιχεί στον άνθρωπο.

Η νεότερη Ιστορία της χώρας μας έχει στολισμένες πολλές από τις σελίδες της με τέτοιες συνειδήσεις. Ανασαίνουν. Φωτοδοτούν».

Τζορντάνο Μπρούνο: Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Φωνή της συνείδησης: θ.α.

Συμμετέχουν εξαμελές φωνητικό σύνολο και τριμελές ενόργανο σύνολο.

Παραστάσεις: Σάββατο 18 Απρίλη στις 8.30 μ.μ. και Κυριακή 19 Απρίλη στις 7.30 μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων στο σάιτ της Λυρικής και στο τηλ. 2130885700.