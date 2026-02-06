ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Χάλκινες» ... γοργόνες

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στον μικρό τελικό η Εθνική πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, επικρατώντας 15-8 της Ιταλίας. Είναι το τρίτο μετάλλιο που κατακτά η Εθνική γυναικών σε διεθνή διοργάνωση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, καθώς προηγήθηκαν πέρυσι τα χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης είναι το 6ο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 16ο της συνολικά.

Στον μικρό τελικό οι παίκτριες της Εθνικής, ξεπερνώντας την απογοήτευση για τον αποκλεισμό από την Ουγγαρία στον ημιτελικό, ήταν καταιγιστικές επιθετικά και άψογες αμυντικά, πήραν από την αρχή τα «ηνία» και «έχτισαν» σημαντικό προβάδισμα (4-1, 6-2), το οποίο διεύρυναν μέχρι το ημίχρονο (10-4.) Συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό σε επίθεση και άμυνα, η Εθνική μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το β' μέρος του μικρού τελικού.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 10-4, 15-6, 15-8.

Ελλάδα: Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη.

Ιταλία: Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο.