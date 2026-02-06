EUROLEAGUE

Για την επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός

Με την Ντουμπάι να του βάζει φρένο την προηγούμενη αγωνιστική στο σερί των επιτυχιών του τελευταίου διαστήματος, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες απόψε, φιλοξενώντας τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι» με συντελεστή 16-9 (και αγώνα λιγότερο) βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας και ψάχνουν τη νίκη προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην πρώτη τετράδα. Οσο για την ιταλική ομάδα, 12η με 10-14, διεκδικεί θέση στη δεκάδα και δεύτερη ευκαιρία για τα πλέι οφ.

Για τον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστούν οι Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα.