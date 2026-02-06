ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη για την απώλεια του Θ. Σκουρτόπουλου

Eurokinissi

Στο πένθος βύθισε το ελληνικό μπάσκετ η είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη και προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακό επεισόδιο στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας, όπου εργαζόταν ως τεχνικός της τοπικής Κούλεγκουντ Μπρόνκος.

Γεννημένος στις 23/5/1965, ο Σκουρτόπουλος αγωνίστηκε στον ΓΣ Δαφνίου, στην ΑΕΚ και στο Παγκράτι, ενώ συμμετείχε και σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες. Ως προπονητής εργάστηκε αρχικά σε ΓΣ Δαφνίου, Αιγάλεω και ΟΦΗ, πριν διατελέσει βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ και στο Πανελλήνιο. Πέρασε επίσης από τους πάγκους των Πανιώνιου, Ικαρου Καλλιθέας, Ρεθύμνου, Απόλλωνα Πατρών και Φάρου Λάρισας.

Επιπλέον θήτευσε στην Εθνική ανδρών, ως βοηθός προπονητή την περίοδο 2014 - 2017, στο πλευρό πρώτα του Φώτη Κατσικάρη και έπειτα του Κώστα Μίσσα, ενώ το 2018 ανέλαβε ο ίδιος το «τιμόνι» της Εθνικής, παραμένοντας μέχρι το 2022.

Συλλυπητήρια από το ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Το KKE εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου, που διακρινόταν για το ήθος και την εντιμότητά του στον χώρο του αθλητισμού.

Είχε ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη του μπάσκετ στις μικρές ηλικίες και στην ανάδειξη του ταλέντου νέων αθλητών, με μεγάλη γνώση και αφοσίωση στο άθλημα. Καθοδήγησε αρκετές ομάδες σε υψηλό επίπεδο και αποτέλεσε τον ομοσπονδιακό προπονητή στις Εθνικές ομάδες, με σημαντικότερη στιγμή της θητείας του την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής ομάδας ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του».