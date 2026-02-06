SUPER LEAGUE

«Καμπάνα» της ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ

Η «Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας» (ΔΕΑΒ) επέβαλε στην ΑΕΚ τιμωρία αποκλεισμού της έδρας της για μία αγωνιστική, για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena» για τη 19η αγωνιστική της Super League. Η ποινή από την Επιτροπή αφορά τη ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της «Ενωσης». Ετσι, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί χωρίς φιλάθλους τον Λεβαδειακό στις 22 Φλεβάρη για την 22η αγωνιστική.

Συνεχίζονται τα μεθεόρτια του ντέρμπι

Πάντως τα μεθεόρτια του ντέρμπι αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς για σήμερα είναι προγραμματισμένη η απολογία του ιδιοκτήτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ στην Πειθαρχική Επιτροπή της Super League, για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι. Για τον ίδιο εκκρεμεί και απολογία στον αθλητικό εισαγγελέα, η οποία προγραμματίστηκε για τις 11 Φλεβάρη, μετά από χθεσινό αίτημα της «Ενωσης» για αναβολή.

Παράλληλα η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία προς τον αθλητικό εισαγγελέα κατά του παίκτη του Ολυμπιακού Ντανιέλ Ποντένσε, για ρίψη αντικειμένου (ομπρέλα) προς την εξέδρα. Για το ίδιο περιστατικό, χθες η ΔΕΑΒ γνωστοποίησε την ταυτοποίηση των οπαδών που πέταξαν το αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση να προβεί σε νομικές ενέργειες έχει και η ΠΑΕ Ολυμπιακός.