ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Κάθαρσις ΙΙ» - εικαστική έκθεση της ΟΣΥΑΠΕ

παρουσιάζει την(26ης Οκτωβρίου 64). Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και τη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα, στις 18.00, παρουσία των συντελεστών. Θα πραγματοποιηθεί σύντομη ομιλία με θέμα τις καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο από τη Ζαχαρούλα Μαρίνου (μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα, ΑΠΘ). Επειτα θα παρουσιαστεί μια ειδικά σχεδιασμένη ζωντανή περφόρμανς από απόφοιτες της Ανώτερης Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών, μέλη του Corporis Miracula Dance Ensemble, σε επιμέλεια της διευθύντριας της Σχολής Χορού, Λίλας Ζαφειροπούλου.

Η έκθεση «Κάθαρσις» είναι μια περιοδεύουσα εικαστική δράση που εστιάζει στον δημόσιο χώρο, στη μνήμη και την ιστορική φόρτιση των απολυμαντηρίων ανά την Ελλάδα, ως τόπων συλλογικής και προσωπικής εμπειρίας. Λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας εργαζομένων από τέσσερις περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίοι, μέσα από βιωματική, αρχειακή και καλλιτεχνική έρευνα, συνθέτουν εικαστικά έργα.

Με αφορμή την Εκθεση, ο «904 Αριστερά στα FM» θα πραγματοποιήσει ραδιοφωνική εκδήλωση, από τον χώρο του αναψυκτηρίου του κτιρίου της Περιφέρειας, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, από τις 11 π.μ. μέχρι τη 1 μ.μ., με καλεσμένους εκπροσώπους σωματείων της πόλης που έχουν οργανώσει και πραγματοποιήσει πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Κορμός της εκδήλωσης θα είναι οι εκπομπές «Τεχνηκράτες», «Union Express» και «Το πεντάγραμμο του αγώνα».

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του «904» μέσα από τις εκπομπές του να διεξάγει μια συζήτηση γύρω από το ερώτημα «τι τέχνη θέλουμε».