Παράταση για το «Ψυχάρης το ταξίδι μου»

Εως την Τετάρτη 8 Απρίλη θα παίζεται στο» (Ακαδήμου 14, Αθήνα) η παράστασησε διασκευή, σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, φωτισμούς του

Γεννημένος το 1854, καθηγητής Γλωσσολογίας στο Παρίσι το 1888, ο Ψυχάρης γράφει και δημοσιεύει «Το Ταξίδι μου», το πρώτο πεζό λογοτέχνημα στην ελληνική λαϊκή γλώσσα. «Το Ταξίδι μου», πέρα από τη σημαντική ιστορική και κοινωνική αξία του και το ανεξίτηλο αποτύπωμα που έχει αφήσει στη διαμόρφωση του σύγχρονου νεοελληνικού πολιτισμού, είναι ένα πολύ ζωντανό κείμενο...

Οπως σημειώνει η Ομάδα, η θεατρική διασκευή του έργου εμπνέεται από την ορμή, τη χαρά της δημιουργίας και την αγάπη για τις ομορφιές που συγκινούσαν και κινητοποιούσαν τον συγγραφέα. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που το κείμενο αυτό ανεβαίνει στο θέατρο.

Συντελεστές: Επιμέλεια κοστουμιών και σκηνικών: Αννα Βαγενά και η ομάδα, ηχογραφημένη συμμετοχή στην παράσταση: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Παίζουν: Ηλέκτρα Τσακαλία, Γιώργος Βούντας, Γιώργος Πετρούνιας.

Κάθε Τετάρτη στις 9 μ.μ.

