Πίσω από το Hellenic Heritage

Με τυμπανοκρουσίες παρουσίασε η κυβέρνηση το νέο ψηφιακό οικοσύστημα πολιτιστικών υπηρεσιών για την «ανάδειξη και αξιοποίηση» της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εμπορεύματος

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε χτες στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, το νέο ψηφιακό οικοσύστημα πολιτιστικών υπηρεσιών Hellenic Heritage, από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Πρόκειται για ένα πόρταλ (hh.gr) που συγκεντρώνει πάνω από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα σε έναν ενιαίο «ψηφιακό προορισμό».

Από τις κεντρικές τοποθετήσεις φάνηκε ξεκάθαρα, πέρα από τις όποιες δυνατότητες μπορεί να προσφέρει στον απλό επισκέπτη, η βασική αντίληψη που διαπερνά τη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Και αυτή δεν είναι άλλη από το ότι αντιμετωπίζεται ως ένα εμπόρευμα που έχει την ικανότητα να προσδίδει προστιθέμενη αξία και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ψηφιακή οικονομία.

Η μετατροπή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης πριν από τρία χρόνια, από την κυβέρνηση της ΝΔ, πάτησε και στα βήματα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της χρόνιας υποχρηματοδότησης, «ανοίγοντας» διάπλατα τις «πόρτες» για παραπέρα εμπορευματοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, αναδεικνύοντας νέα πεδία επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πολιτικής της λεγόμενης «εξωστρέφειας».

«Το υπουργείο Πολιτισμού - πλέον - δεν περιορίζεται στη φύλαξη και τη συντήρηση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων. Τους λειτουργεί ως ζωντανούς και πολύτιμους τόπους παραγωγής αξίας. Ετσι, συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση και αναβάθμιση της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος, στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στη βιωσιμότητά του», είπε από μεριάς της η Λ. Μενδώνη, ενώ και ο πρωθυπουργός στάθηκε στο συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει ο πολιτισμός στον τουρισμό.

Για το πώς αντιμετωπίζεται η πολιτιστική κληρονομιά, είναι χαρακτηριστικό του πόσες φορές ακούστηκε στην εκδήλωση η λέξη «εμπειρία». «Οι επισκέπτες δεν συναντούν απλώς μνημεία. Ζουν εμπειρίες που τους συγκινούν και τους εμπνέουν»... «Νέες διαστάσεις εμπειρίας»... «Στην παγκόσμια οικονομία των εμπειριών η ζήτηση δεν επικεντρώνεται μόνο στις παρεχόμενες υπηρεσίες...» κ.λπ. Ενα θέαμα... Φυσικά ούτε μια κουβέντα δεν βρήκαν να πουν για την παιδευτική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολύτιμης πηγής για τη γνώση και κατανόηση της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών.

Από μια σύντομη «περιήγηση» στον ιστότοπο είδαμε την «The Akropolis experience», όπου με 5.000 ευρώ «πέντε επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στα μυστικά του ιερού βράχου όταν ο αρχαιολογικός χώρος δεν είναι προσβάσιμος στο ευρύ κοινό» ή την υπηρεσία «The Eternity experience», όπου «δεκαεννέα εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν τις πύλες τους σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες». Οπως μάθαμε, το επόμενο διάστημα θα πληθύνουν αυτοί οι χώροι...

Ολα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν στο φόντο διαμαρτυριών από εργαζόμενους του χώρου, οι οποίοι - σύμφωνα και με ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - καταγγέλλουν ότι το υπουργείο Πολιτισμού και το ΔΣ του ΟΔΑΠ σχεδιάζουν να συστήσουν «Ανώνυμη Εταιρεία» που θα διαχειρίζεται τα έσοδα από τα μνημεία. Επικαλούνται έγγραφο του ΟΔΑΠ, που το ΔΣ του αναθέτει σε νομικό την προετοιμασία σχεδίου νόμου, με τον οποίο θα συσταθεί ΑΕ που θα αναλάβει «τη διαχείριση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτήριου όσο και τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΔΑΠ»...