ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ

Τα πολιτιστικά αγαθά δεν μπορούν να προστατευτούν σε ένα σύστημα που τα αντιμετωπίζει σαν εμπορεύματα

Προβλήματα όπως η κλοπή, η παράνομη ανασκαφή, εισαγωγή, εξαγωγή κ.λπ. πολιτιστικών αγαθών δεν δημιουργούνται από το πουθενά, αλλά είναι το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας, φυσικά και στην Τέχνη, και μετατρέπει κάθε αξία χρήσης σε αξία εμπορευματική, με στόχο το κέρδος, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού για την κύρωση Συμφωνίας με την Αρμενία «για την πρόληψη της κλοπής, της παράνομης ανασκαφής και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής, μεταβίβασης της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών και την απόδοσή τους στη χώρα προέλευσής τους».

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι τέτοιες συμφωνίες συμβάλλουν στην πρόληψη, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες για την εξάλειψη αυτού του προβλήματος όσο δεν χτυπιέται η ρίζα του.

Τόνισε πως φαινόμενα παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και λεηλασίας πολλαπλασιάζονται σε εμπόλεμες ζώνες, ως συνέπεια των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, τοπικών ή και γενικευμένων, όπως συνέβη από τους ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, από τα τουρκικά στρατεύματα κατά την εισβολή στην Κύπρο, από τον ISIS με τις καταστροφές στην Παλμύρα κ.λπ.

«Αυτή λοιπόν η αγοραία, η εμπορευματική αντίληψη και πρακτική που κατακλύζει την Τέχνη και τα πολιτιστικά αγαθά, υπονοείται και εκδηλώνεται και στη σημερινή πολιτιστική συμφωνία με την Αρμενία. Αποτυπώνεται μάλιστα στο Προοίμιο, στο 1ο άρθρο, ακόμα και στον τίτλο της, όπου εκτός από την παράνομη ανασκαφή, εισαγωγή και εξαγωγή αναγράφεται και η μεταβίβαση της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών! Ελα όμως που ο νομικός αυτός όρος αφορά συνήθως σε τίτλο ιδιοκτησίας, τη βασική ιδιότητα δηλαδή ενός οποιουδήποτε εμπορεύματος!», υπογράμμισε ο Γ. Δελής.

Καταλήγοντας, επανέφερε προς την υπουργό ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει από το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, ζητώντας διευκρίνιση. Στο συγκεκριμένο άρθρο αναγράφεται ότι τα μέρη θα επιδιώκουν και ενισχύουν την ανταλλαγή και την κατάρτιση προσωπικού σε τακτική βάση στον τομέα της πρόληψης, της παράνομης διακίνησης, της απόδοσης και της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, και ότι «η κατάρτιση αυτή θα περιλαμβάνει πτυχές των αγορών πολιτιστικών αγαθών, της εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών, της νομοθεσίας και της σύνταξης νόμων, της συλλογής πληροφοριών και του συντονισμού σε διεθνείς υποθέσεις, αλλά δεν θα περιορίζεται μόνο σε αυτές».

«Τι άλλο θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυτή η κατάρτιση, αφού δεν θα περιορίζεται μόνο σε αυτές που αναγράφονται; Επρόκειτο για μια εύλογη απορία. Η γενικόλογη όμως απάντηση της κυρίας υπουργού, που απέδωσε την ασάφεια της συγκεκριμένης διάταξης στη μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν διαφωτίζει ουσιαστικά και συνεπώς δεν είναι πειστική», επεσήμανε ο βουλευτής του ΚΚΕ.