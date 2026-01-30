ΠΑΟΚ

Κορύφωση της θλίψης

Eurokinissi Sports

Σε κλίμα πένθους και οδύνης πραγματοποιήθηκε χθες ο επαναπατρισμός από τη Ρουμανία των σορών των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους - και των δύο από τους τρεις που τραυματίστηκαν - όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στη βαλκανική χώρα, με τραγική κατάληξη. Στο συγκεκριμένο όχημα βρίσκονταν 10 οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά», προερχόμενοι από την Ημαθία, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβούν στη Γαλλία για τον χθεσινοβραδινό αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για τη League Phase του Europa League.

Η διαδικασία επαναπατρισμού ξεκίνησε με την επιστροφή των δύο τραυματιών, τους οποίους παρέλαβε ειδικό διαμορφωμένο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ και με την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για περαιτέρω εξετάσεις. Η μεταφορά του τρίτου τραυματία - που θεωρείται ότι είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του - αναβλήθηκε, καθώς το προηγούμενο βράδυ χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση, λόγω οιδήματος στον αυχένα. Λίγες ώρες αργότερα, αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου C-130 αναχώρησε για τη Ρουμανία προκειμένου να παραλάβει τις σορούς των πρόωρα χαμένων φιλάθλων. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί και πραγματοποιήθηκε τρισάγιο από τον μητροπολίτη Ρουμανίας Ιωάννη.

Οι στιγμές οδύνης κορυφώθηκαν κατά την άφιξη του C-130 στη Θεσσαλονίκη με τις σορούς, οι οποίες συνοδεία μηχανοκίνητης πορείας φιλάθλων του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμου.