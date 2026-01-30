Πραγματοποιήθηκε ο επαναπατρισμός των σορών των 7 φιλάθλων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία | Επέστρεψαν οι δύο από τους τρεις τραυματίες
Eurokinissi Sports
Η διαδικασία επαναπατρισμού ξεκίνησε με την επιστροφή των δύο τραυματιών, τους οποίους παρέλαβε ειδικό διαμορφωμένο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ και με την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για περαιτέρω εξετάσεις. Η μεταφορά του τρίτου τραυματία - που θεωρείται ότι είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του - αναβλήθηκε, καθώς το προηγούμενο βράδυ χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση, λόγω οιδήματος στον αυχένα. Λίγες ώρες αργότερα, αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου C-130 αναχώρησε για τη Ρουμανία προκειμένου να παραλάβει τις σορούς των πρόωρα χαμένων φιλάθλων. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί και πραγματοποιήθηκε τρισάγιο από τον μητροπολίτη Ρουμανίας Ιωάννη.
Οι στιγμές οδύνης κορυφώθηκαν κατά την άφιξη του C-130 στη Θεσσαλονίκη με τις σορούς, οι οποίες συνοδεία μηχανοκίνητης πορείας φιλάθλων του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμου.