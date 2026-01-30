ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ασταμάτητη η Εθνική

Ο νέος όμιλος

Ασταμάτητη συνεχίζει τη νικηφόρα πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών στη Φουντσάλ της Πορτογαλίας η Εθνική, που χτες έφτασε σε μία ακόμα ευρεία νίκη στη διοργάνωση: Επικράτησε 25-5 της Γερμανίας για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου της α' φάσης, έκανε το 3 στα 3 και κατέκτησε την πρωτιά στον όμιλο, κάτι που της επιτρέπει να προχωρήσει στη β' φάση με το απόλυτο των βαθμών, που ήταν και ο πρώτος στόχος των κοριτσιών του Χάρη Παυλίδη. Θυμίζουμε ότι βάσει του συστήματος διεξαγωγής, στη β' φάση θα δημιουργηθούν δύο νέοι όμιλοι των 4 ομάδων, στους οποίους οι ομάδες μεταφέρουν τη βαθμολογία τους από τον πρώτο γύρο, από την οποία αφαιρούνται οι βαθμοί απέναντι στις ομάδες που αποκλείστηκαν. Από τους νέους ομίλους οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οσον αφορά την Εθνική, οι διασταυρώσεις τη φέρνουν σε νέο όμιλο που περιλαμβάνει τη Γαλλία, η οποία προέρχεται από τον όμιλο της Ελλάδας, καθώς επίσης την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας - Κροατίας, που αγωνίζονταν χθες στο φινάλε του δικού τους ομίλου, διεκδικώντας τη θέση πρόκρισης. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τις ομάδες του άλλου ομίλου της α' φάσης, καθώς δεν μπορεί να ξαναπαίξει με τη Γαλλία.

Το ελληνικό συγκρότημα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του κόντρα στην Ιταλία αύριο Σάββατο στις 15.00, ενώ στον άλλο αγώνα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σερβίας - Κροατίας.

Με βάση τα όσα ισχύουν, η βαθμολογία του νέου ομίλου διαμορφώνεται ως εξής: ΕΛΛΑΔΑ 3, Ιταλία 3, Γαλλία 0, Κροατία ή Σερβία 0.

Κυριάρχησε και πάλι

Με τον αέρα των δύο άνετων επιτυχιών επί της Σλοβακίας και της Γαλλίας, η Εθνική συνέχισε με φόρα και κόντρα στη Γερμανία, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα για να φτάσει σε μία ακόμα ευρεία επιτυχία. Τα κορίτσια της Εθνικής παρουσιάστηκαν απόλυτα προσηλωμένα στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού και με το ίδιο πάθος, όπως και στους προηγούμενους δύο αγώνες, κυνήγησαν το θετικό αποτέλεσμα. Με σπουδαία άμυνα δεν άφησαν περιθώρια στις αντιπάλους τους, ενώ με πολυφωνία στην επίθεση (11 διαφορετικές σκόρερ) κυριάρχησαν επιθετικά, προηγούμενες ήδη από το ημίχρονο με 13-2.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 13-2, 18-3, 25-5

Ελλάδα: Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2.

Γερμανία: Χενμπίχνερ, Βόσεμπεργκ, Πλοτζ, Ιρα Ντέικε, Γκέσα Ντέικε, Ρίεκ, Φρι, Λούντβιγκ, Μπούικα, Στούεβε, Σωπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε.