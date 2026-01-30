Προκρίθηκε στη β' φάση με το απόλυτο, 3 στα 3, νικώντας και τη Γερμανία
Οσον αφορά την Εθνική, οι διασταυρώσεις τη φέρνουν σε νέο όμιλο που περιλαμβάνει τη Γαλλία, η οποία προέρχεται από τον όμιλο της Ελλάδας, καθώς επίσης την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας - Κροατίας, που αγωνίζονταν χθες στο φινάλε του δικού τους ομίλου, διεκδικώντας τη θέση πρόκρισης. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τις ομάδες του άλλου ομίλου της α' φάσης, καθώς δεν μπορεί να ξαναπαίξει με τη Γαλλία.
Το ελληνικό συγκρότημα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του κόντρα στην Ιταλία αύριο Σάββατο στις 15.00, ενώ στον άλλο αγώνα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σερβίας - Κροατίας.
Με βάση τα όσα ισχύουν, η βαθμολογία του νέου ομίλου διαμορφώνεται ως εξής: ΕΛΛΑΔΑ 3, Ιταλία 3, Γαλλία 0, Κροατία ή Σερβία 0.
Με τον αέρα των δύο άνετων επιτυχιών επί της Σλοβακίας και της Γαλλίας, η Εθνική συνέχισε με φόρα και κόντρα στη Γερμανία, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα για να φτάσει σε μία ακόμα ευρεία επιτυχία. Τα κορίτσια της Εθνικής παρουσιάστηκαν απόλυτα προσηλωμένα στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού και με το ίδιο πάθος, όπως και στους προηγούμενους δύο αγώνες, κυνήγησαν το θετικό αποτέλεσμα. Με σπουδαία άμυνα δεν άφησαν περιθώρια στις αντιπάλους τους, ενώ με πολυφωνία στην επίθεση (11 διαφορετικές σκόρερ) κυριάρχησαν επιθετικά, προηγούμενες ήδη από το ημίχρονο με 13-2.
Τα οκτάλεπτα: 7-1, 13-2, 18-3, 25-5
Ελλάδα: Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2.
Γερμανία: Χενμπίχνερ, Βόσεμπεργκ, Πλοτζ, Ιρα Ντέικε, Γκέσα Ντέικε, Ρίεκ, Φρι, Λούντβιγκ, Μπούικα, Στούεβε, Σωπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε.