EUROLEAGUE

Ψάχνει αντίδραση στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός

Αντίδραση για την ήττα του από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της προηγούμενης αγωνιστικής της Euroleague θέλει να βγάλει απόψε ο Παναθηναϊκός, αγωνιζόμενος στη Γαλλία με αντίπαλο τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική (21.45 - Novasports Prime). Τα σκαμπανεβάσματα των «πρασίνων» στα τελευταία ματς τούς έχουν ρίξει στην 9η θέση με 14-10.

Ετσι, κόντρα στην ουραγό της βαθμολογίας γαλλική ομάδα, θεωρητικά τον «αδύναμο κρίκο» της φετινής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός πέρα από τους ψυχολογικούς έχει και σοβαρούς πρακτικούς λόγους να θέλει τη νίκη: Να κρατήσει ακέραιες τις ελπίδες του στο κυνήγι για μια θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, αποφεύγοντας μπλεξίματα ενόψει της συνέχειας. Να σημειωθεί ότι στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός αναζητεί την πρώτη του εκτός έδρας νίκη από τις 23 Δεκέμβρη, όταν είχε επικρατήσει της Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Στις δηλώσεις του πριν τον αποψινό αγώνα ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο ματς, στο οποίο οι παίκτες του θα πρέπει να εμφανιστούν πολύ προσεκτικοί. Χαρακτήρισε τη Βιλερμπάν καλή ομάδα, η οποία θα εμφανιστεί ενισχυμένη, μετά τις δύο μεταγραφικές κινήσεις της (απέκτησε τους Ανγκολά και Εμπούα), ενώ στάθηκε στις φετινές ήττες του Παναθηναϊκού από ομάδες που δεν είχαν καλή βαθμολογική θέση, θέλοντας να αναδείξει το γεγονός ότι όλοι οι αγώνες στη διοργάνωση θέλουν μέγιστη προσοχή.

Στα της αποστολής, για άλλη μια φορά θα απουσιάσει ο Κέντρικ Ναν, καθώς δεν έχει ξεπεράσει το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρεί. Από την άλλη, έχουν τεθεί στη διάθεση του Αταμάν οι Χολμς, Μήτογλου και Οσμαν.