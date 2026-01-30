CHAMPIONS LEAGUE

Mαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Μετά τη σπουδαία πρόκριση στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ για τους «16» του Champions League χάρη στη νίκη 2-1 επί του Αγιαξ στο Αμστερνταμ στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase, σήμερα έρχονται τα σημαντικά για τον Ολυμπιακό: Στην κλήρωση της UEFA οι «ερυθρόλευκοι» θα μάθουν ποια ομάδα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διπλό αγώνα στα πλέι οφ, στην προσπάθειά τους να κάνουν μία ακόμα υπέρβαση και να βρεθούν στους «16». Οπως ισχύει μάλιστα την τελευταία διετία στις κληρώσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, οι πρωταθλητές Ελλάδας θα γνωρίζουν από σήμερα και την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στους «16» εφόσον τα καταφέρουν στα πλέι οφ.

Στην ενδιάμεση φάση λοιπόν η αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι είτε η Αταλάντα είτε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπως προκύπτουν τα ζευγαρώματα από την τελική βαθμολογία της League Phase. Τη γερμανική ομάδα οι «ερυθρόλευκοι» την αντιμετώπισαν και στην πρώτη φάση, νικώντας την 2-0.

Στην «Amsterdam Arena» ο Ολυμπιακός, αφού άντεξε την πίεση του Αγιαξ στο πρώτο ημίχρονο, παίζοντας καλύτερα στο δεύτερο έφτασε στη σημαντική νίκη με τα γκολ των Ζ. Μαρτίνς (52') και Εσε (79'). Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ντόλμπεργκ (69') να ευστοχεί σε πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Μουζακίτης.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν