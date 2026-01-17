SUPER LEAGUE

Κομβικό αθηναϊκό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στον απόηχο των όσων συνέβησαν μεσοβδόμαδα στους αγώνες για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου, η σκυτάλη δίνεται στο πρωτάθλημα της Super League με τη διεξαγωγή της 17ης αγωνιστικής, που συνεχίζει να κρατάει ψηλά τους τόνους σε αγωνιστικό επίπεδο, με σημαντικά και σε κάποιες περιπτώσεις κομβικά ματς στο πρόγραμμά της.

Ανάμεσά τους δεσπόζει το αθηναϊκό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, σε μια κόντρα υψηλής σημασίας για την πορεία των δύο αντιπάλων. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο, αλλά και το στραβοπάτημα στου Χαριλάου στην πρεμιέρα τους για το 2026, θέλουν να αντιδράσουν με μια σημαντική νίκη, που θα τους διατηρήσει σε άμεση επαφή με την κορυφή. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός, μετά την επιτυχία της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ανεβασμένος αγωνιστικά και ψυχολογικά, θα κυνηγήσει μια ηχηρή επιτυχία στην «ΟPAP Arena», που θα του δώσει νέα ώθηση στο κυνήγι για είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Με τον αέρα της νίκης - πρόκρισης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο 2ος ΠΑΟΚ θέλοντας να βρεθεί στην κορυφή υποδέχεται τον ανανεωμένο αγωνιστικά και ψυχολογικά ΟΦΗ, που προέρχεται από σημαντικό «διπλό» επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο. Στο Αγρίνιο δοκιμάζεται ο 4ος της βαθμολογίας και εντυπωσιακός φέτος Λεβαδειακός, που μετά την επιτυχία της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου κοντράρεται με τον Παναιτωλικό, που θέλει να εδραιωθεί μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Να σημειωθεί ότι αναβλήθηκε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός, λόγω των προσεχών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «ερυθρολεύκων». Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 17/1: Πανσερραϊκός - Κηφισιά (15.30 - Novasports 2).

Κυριακή 18/1: ΑΕΛ - Αρης (17.00 - Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (19.00 - Novasports Prime), ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (21.00 - Cosmote Sport 1).

Δευτέρα 19/1: Παναιτωλικός - Λεβαδειακός (18.00 - Cosmote Sport 2), Βόλος - Ατρόμητος (20.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

Κόντρα κορυφής στον βορρά

Υπό τα νέα δεδομένα στην κορυφή των δύο ομίλων τα οποία διαμόρφωσε η προηγούμενη αγωνιστική, το πρωτάθλημα της Super League 2 συνεχίζεται με τη 17η αγωνιστική, προτελευταία της κανονικής περιόδου. Ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής στον 1ο όμιλο, με τον 2ο Ηρακλή να υποδέχεται την πρωτοπόρο Αναγέννηση Καρδίτσας. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής η τοπική κόντρα της Πελοποννήσου για τον 2ο όμιλο, με την πρωτοπόρο Καλαμάτα να δοκιμάζεται στο Αργος κόντρα στον Παναργειακό. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος - Σάββατο 17/1 (15.00): Αστέρας Τρίπολης Β' - Καμπανιακός, Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας (Action24), Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης, Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα, Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β'.

2ος όμιλος - Κυριακή 18/1 (15.00): Παναργειακός - Καλαμάτα, Ηλιούπολη - Ολυμπιακός Β' (Mega News), Χανιά - Αιγάλεω, Μαρκό - Athens Kallithea, Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου.

BASKET LEAGUE

Δοκιμάζεται στην Πυλαία ο Παναθηναϊκός

Η δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού στην Πυλαία, κόντρα στον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ, είναι από τα ματς που ξεχωρίζουν στη 15η αγωνιστική της Basket League. Στα αξιοσημείωτα του προγράμματος περιλαμβάνεται και η αναμέτρηση στην Καρδίτσα, όπου η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ, σε μια σημαντική αναμέτρηση για τις δύο ομάδες, που λειτουργεί και ως πρόγευση ενόψει της ευρωπαϊκής τους κόντρας για το FIBA Champions League. Τη δική της ξεχωριστή βαρύτητα έχει η νησιώτικη κόντρα στις Κυκλάδες, με τη Μύκονο να υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, με τις δύο ομάδες να θέλουν τους βαθμούς της νίκης για τους δικούς της στόχους η καθεμιά. Τέλος, αναβλήθηκε ο αγώνας Περιστέρι - Αρης, αφού οι δύο ομάδες θα τα πουν στο Αλεξάνδρειο στο πλαίσιο των πλέι οφ του Κυπέλλου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 17/1: Προμηθέας Πάτρας - Πανιώνιος (16.00 - ΕΡΤ Sports1), Ολυμπιακός - Μαρούσι (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Καρδίτσα - ΑΕΚ (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 18/1: Μύκονος - Κολοσσός Ρόδου (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

VOLLEYLEAGUE

Αποστολή στην Κρήτη για τον Μίλωνα

Σε τρεις δόσεις διεξάγεται το β' μέρος του προγράμματος της 11ης αγωνιστικής της Volleyleague, η αυλαία του οποίου άνοιξε πρόωρα την Παρασκευή 16/1 με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και την αναμέτρηση Κηφισιά - ΠΑΟΚ. Στα ματς που θα διεξαχθούν το τριήμερο 17-19/1 ξεχωρίζει η δοκιμασία του πρωτοπόρου Μίλωνα στην Κρήτη με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 17/1: Πανιώνιος - Φοίνικας Σύρου (18.00).

Κυριακή 18/1: ΟΦΗ - Μίλωνας (17.00).

Δευτέρα 19/1: Φλοίσβος - Καλαμάτα (20.45).