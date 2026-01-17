ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

Νέα δυναμική παρέμβαση κατά των υπέρογκων αυξήσεων

Για μία ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα, την περασμένη βδομάδα τα αθλητικά σωματεία της Λάρισας πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της πόλης, ενάντια στην απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει σε υπέρογκη αύξηση του κόστους χρήσης των εγκαταστάσεων για αγώνες και προπονήσεις. Η απόφαση αυτή στηρίζεται σε σχετική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε το περασμένο καλοκαίρι και πρακτικά αφορά 17 ΕΑΚ σε όλη τη χώρα. Η διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας λίγο πριν τις γιορτές προχώρησε στη σχετική υλοποίηση, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων από σωματεία, αθλητές και αθλούμενους, καθώς και μέλη των οικογενειών τους.

Τα περισσότερα από 20 αθλητικά σωματεία της πόλης που συντονίζονται μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή που έχουν συγκροτήσει καταγγέλλουν την απαράδεκτη εγκύκλιο του υπουργείου Αθλητισμού, που αυξάνει μέχρι και 900% τις εισφορές των σωματείων για να παραχωρούνται οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις στους αθλητικούς συλλόγους για τις ανάγκες της προπόνησης και των αγώνων. Και, μέχρι στιγμής με τη στάση τους έχουν δείξει ξεκάθαρα πως δεν θα αφήσουν να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση της διοίκησης του ΕΑΚ Λάρισας, η οποία καθιστά αβέβαιο το μέλλον των σωματείων, εγκυμονώντας τον κίνδυνο να βρεθούν εκτός αθλητισμού εκατοντάδες παιδιά - μέλη των ακαδημιών τους.

Ξεκάθαρη η απαίτηση για αθλητισμό - δικαίωμα

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα αυτό, της απόφασης της διοίκησης του ΕΑΚ, και τον σοβαρό αντίκτυπο που έχει στα σωματεία και στους αθλητές, το ΚΚΕ κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλώντας την κυβέρνηση να αποσύρει την υπουργική εγκύκλιο αλλά και να πάρει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας.

Στη δεύτερη δυναμική κινητοποίηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/1 στις διοικητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚ, τα αθλητικά σωματεία της Λάρισας ξεκαθάρισαν με τη στάση τους ότι λένε «Οχι χαράτσια στον αθλητισμό», απαιτώντας παράλληλα «δωρεάν γήπεδα για όλους, στήριξη των αθλητικών σωματείων». Επιπλέον, κατήγγειλαν την πολιτική που εμπορευματοποιεί το αναφαίρετο δικαίωμα του λαού στον αθλητισμό, καθώς και την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη, και απαίτησαν την άμεση αναβάθμισή τους.

Μάλιστα, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των αθλητικών σωματείων έδωσαν το «παρών» στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΑΚ, μεταφέροντας τα αιτήματά τους. Για τα τελευταία τοποθετήθηκε προς τους διοικούντες του ΕΑΚ ο Πέτρος Κρίκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης και προπονητής του τμήματος πάλης ΕΑΛ, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για τις συνέπειες που έχει στα ίδια τα σωματεία η υπουργική εγκύκλιος. Χαρακτήρισε δε «απαράδεκτη» την προσπάθεια του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα σχετικά με τις αντιδράσεις των σωματείων, απαντώντας για το θέμα στη Βουλή.





Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Π. Κρίκης, «ήρθαμε εδώ μια επιτροπή αθλητικών σωματείων για να σας εκθέσουμε το πρόβλημα που υπάρχει με τη νέα εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείο και καλεί όλα τα σωματεία να υπογράψουμε τις συμβάσεις παραχώρησης με το ΕΑΚ με υπέρογκες αυξήσεις, τις οποίες δεν μπορούν να αντέξουν τα σωματεία σε καμία περίπτωση για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τις λειτουργικές τους δαπάνες. Εχουμε ξανασυζητήσει με αρκετούς από σας και έχουμε βάλει το εξής ζήτημα: Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός και την αναφορά του υπουργού στην Ερώτηση που έγινε στη Βουλή, ότι έχουν υπογράψει και έχουν συμφωνήσει τα περισσότερα σωματεία και μόνο δύο αντιδρούν. Σήμερα εδώ, όπως βλέπετε, είμαστε πάνω από δέκα αθλητικά σωματεία που δεν έχουν υπογράψει και δεν θα υπογράψουμε σε καμία περίπτωση με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση».

Εκ μέρους της Συντονιστικής των σωματείων τοποθετήθηκε στο ΔΣ του ΕΑΚ και ο Κωνσταντίνος Μπαζάκης, έφορος του τμήματος καλαθοσφαίρισης του Αστέρα Λάρισας, και στάθηκε στο ξεκάθαρο του αιτήματος των αθλητικών σωματείων. Τόνισε πως «είμαστε εδώ σήμερα οι εκπρόσωποι των σωματείων να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο γενικό συμβούλιο του ΕΑΚ. Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο, θέλουμε δωρεάν άθληση και δωρεάν γυμναστήρια για τους ερασιτεχνικούς συλλόγους. Η ιστορία αυτή κρατά πάνω από έναν μήνα που κάνουμε τον αγώνα μας και τις κινητοποιήσεις μας, και θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε, γιατί εκπροσωπούμε χιλιάδες αθλητές στην πόλη μας, που δικαιούνται να αθληθούν χωρίς παράλογες αυξήσεις και με καλές συνθήκες».