Παρουσίαση cd

Η «Melism Records» και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικών «Απόλλων», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», παρουσιάζουν σήμερα στις 19.00 το τετραπλό cd«Cyprien Κatsaris and Νikolaos Samaltanos present - greek rarities from the 19th & 20th century», παρουσία του διεθνούς φήμης πιανίστα και συνθέτη Κυπριανού Κατσαρή, στην αίθουσα «Γ. Μαρίνος» της Βιβλιοθήκης «Λ. Βουδούρη» (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115-21, Αθήνα).

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται έργα των Ν. Χ. Μάντζαρου, Δ. Μητρόπουλου, Ρένας Κυριακού, Γ. Κωνσταντινίδη, Κωνσταντίνου Κυδωνιάτη, Γ. Α. Παπαϊωάννου, Γ. Λεωτσάκου, Φαίδρου Καβαλλάρη και Μίκη Θεοδωράκη, τα περισσότερα σε πρώτες παγκόσμιες φωνογραφήσεις.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν: Κυπριανός Κατσαρής, Θωμάς Ταμβάκος, μουσικογράφος - μουσικός ερευνητής - κριτικός - συγγραφέας, Αγγελική Καθαρίου, λυρική τραγουδίστρια, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Βάλια Βράκα, μουσικολόγος - υπεύθυνη του Τομέα Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη», Νικόλαος Σαμαλτάνος, σολίστ πιάνου - διευθυντής ηχογραφήσεων, ιδρυτής της «Melism Rec.», και ο Δρ Χρήστος Ηλ. Κολοβός, διευθυντής ορχήστρας - ερευνητής.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Γρηγόρης Λαμπριανίδης, του πρόεδρος «Απόλλωνα», και ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, διευθυντής του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Για «φινάλε», η Αγγελική Καθαρίου και ο Νικόλαος Σαμαλτάνος θα ερμηνεύσουν κάποια έργα του δίσκου.

Η καλλιτεχνική επιμέλεια και οργάνωση είναι του Δρ Χρήστου Ηλ. Κολοβού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.