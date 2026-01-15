Εφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Δ. Μητσιώνης

Εφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Δημήτρης Μητσιώνης, σκηνοθέτης της ΕΡΤ, σε ηλικία 49 ετών.

Τη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια του Δ. Μητσιώνη εξέφρασε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέροντας:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη.

Ο Δημήτρης Μητσιώνης στο πλαίσιο της δουλειάς του στην ΕΡΤ συνεργάστηκε πολλές φορές, έως και πολύ πρόσφατα, με το ΚΚΕ, την ΚΝΕ και το πόρταλ "902.gr", συμβάλλοντας από το πόστο του στην επιτυχή κάλυψη συγκεντρώσεων, Φεστιβάλ και άλλων μεγάλων εκδηλώσεων, πάντα με συνέπεια, διάθεση για προσφορά και με το ευγενικό χαμόγελο που τον διέκρινε.

Συλλυπητήρια σε όλους τους δικούς του ανθρώπους και στους συναδέλφους του στην ΕΡΤ».