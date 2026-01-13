83ες Χρυσές Σφαίρες και υποψηφιότητες για Bafta

«Η μια μάχη μετά την άλλη» αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της τελετής, με τέσσερα βραβεία, αυτά της καλύτερης κωμωδίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και Β' Γυναικείου ρόλου για την Τιάνα Τέιλορ. Ο «Αμνετ» κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και το Α' Γυναικείου ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ. Ο Τίμοθι Σαλαμέ βραβεύτηκε με Α' Ανδρικού κωμωδίας για το «Marty Supreme», η Ρόουζ Μπερν με το Α' γυναικείου κωμωδίας για το «Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα», ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ με Β' Ανδρικού δράματος για τη «Συναισθηματική Αξία» και ο Βάγκνερ Μούρα με Α' Ανδρικού δράματος για τον «Μυστικό Πράκτορα». Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία αναδείχθηκε «Ο Μυστικός Πράκτορας». Βεβαίως ο δρόμος μέχρι τα Οσκαρ και Bafta είναι ακόμα μακρύς και προβλέπεται μεγάλη μάχη σε όλες τις κατηγορίες. Κυρίως επειδή οι Χρυσές Σφαίρες χωρίζονται σε κωμωδία και σε δράμα δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα!

Στις υποψηφιότητες για τα Bafta κονταροχτυπιούνται οι ταινίες «Η μια μάχη μετά την άλλη» με 16 υποψηφιότητες, οι ταινίες «Αμνετ» και «Αμαρτωλοί», οι οποίες συγκέντρωσαν από 14 θέσεις η καθεμία στη μακρά λίστα. Πολύ κοντά βρέθηκε το «Marty Supreme» με 13 υποψηφιότητες, ενώ οι «Βουγονία» και «Frankenstein» με 12.