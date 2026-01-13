ΚΟΒ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Την Παρασκευή θα προβληθεί η «Ταξισυνειδησία» του Κώστα Βάκκα

διοργανώνει μια σειρά προβολές τις Παρασκευές του Γενάρη, στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μάνος Λοΐζος» (Τροίας 36, Αθήνα, πλησίον ΗΣΑΠ «Βικτώρια»). Οι προβολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης του Κόμματος, θα ξεκινούν στις 19.00 και θα ακολουθεί συζήτηση με τους σκηνοθέτες των ταινιών. Οι προβολές θα ανακοινώνονται κάθε βδομάδα.

Η δεύτερη προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Γενάρη στις 19.00, με την ταινία «Ταξισυνειδησία - Η άγνωστη ιστορία του ελληνοαμερικάνικου ριζοσπαστισμού», σε σκηνοθεσία του Κώστα Βάκκα, ο οποίος θα παρευρεθεί για να συζητήσει με τους θεατές μετά την προβολή.

Η «Ταξισυνειδησία» είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο σε μια ξεχασμένη σελίδα της Ιστορίας των Ελλήνων μεταναστών της Αμερικής. Η ταινία φέρνει στο προσκήνιο το τμήμα του ελληνικού μεταναστευτικού «κύματος» που συνδέθηκε με το ριζοσπαστικό, ταξικό εργατικό κίνημα των ΗΠΑ σε μια χρονική διαδρομή από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τα χρόνια των μακαρθικών διώξεων. Κείμενα, γράμματα, τραγούδια, εφημερίδες, φωτογραφίες και μοναδικό αρχειακό υλικό από κινηματογραφικές καταγραφές του αμερικανικού εργατικού κινήματος ανασυνθέτουν τη διαδρομή των μεταναστών εργατών στα μονοπάτια της «ταξισυνειδησίας», της ταξικής συνείδησης, στη γλώσσα των Ελληνοαμερικανών. Προσωπικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της Μεγάλης Υφεσης του 1929, τη δράση των εργατικών ενώσεων, την παρουσία των μεταναστών στα χαρακώματα του Ισπανικού Εμφυλίου, τις πολιτικές διώξεις του μακαρθισμού και τις απελάσεις των πρωταγωνιστών. Η άγνωστη ιστορία του ελληνοαμερικανικού εργατικού ριζοσπαστισμού συνδέεται αντικειμενικά με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, και αναδεικνύει την ιστορία των μεταναστών που έζησαν στον αντίποδα του «αμερικανικού ονείρου» της επιχειρηματικής επιτυχίας και του αστικού πολιτικού συστήματος.