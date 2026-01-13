Μια σπίθα στο βλέμμα τους...

πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Κεν Λόουτς, προβάλλοντας 3 χαρακτηριστικές του ταινίες.

Δημιουργώντας αυτό το αφιέρωμα, μέλη της Λέσχης επικοινώνησαν με τον ίδιο τον Κεν Λόουτς, ο οποίος τους έστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα, το οποίο και διάβασαν πριν τις προβολές της κάθε ταινίας.

Το παραθέτουμε αυτούσιο:

«Ευχαριστούμε τη Λέσχη Κινηματογράφου Bloko για την προβολή ορισμένων από τις ταινίες μας.

Πάντα προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων - τους αγώνες τους στη δουλειά και στο σπίτι, τη λύπη και τη χαρά τους, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Αναζητήσαμε ιστορίες που να είναι όχι μόνο προσωπικές, αλλά και να αποκαλύπτουν τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις που βρίσκονται στην καρδιά της κοινωνίας μας.

Αυτό που μας συμβαίνει ως άτομα έχει βαθύτερες ρίζες από τα καθαρά προσωπικά ζητήματα.

Η κοινωνία μας έχει μια σύγκρουση στον πυρήνα της - ανάμεσα στην εργατική τάξη και σε εκείνους που την εκμεταλλεύονται.

Αν ακούσει κανείς τα δελτία ειδήσεων, θα νόμιζε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ομως η ιστορία μάς δείχνει το αντίθετο.

Αν πρόκειται να υπάρξει πρόοδος, η αλλαγή δεν θα έρθει επειδή οι πλούσιοι θα αποφασίσουν να σταματήσουν την εκμετάλλευση, αλλά επειδή εκείνοι των οποίων τα συμφέροντα απαιτούν κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματική ισότητα θα το επιβάλλουν.

Αυτή η ανάγκη για αλλαγή είναι που μας ενέπνευσε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε - όσο καλύτερα μπορούμε - για να λέμε την αλήθεια όπως τη βλέπουμε.

Ελπίζω να αναγνωρίσετε μερικές από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται σε αυτές τις ταινίες.

Και ελπίζω επίσης να απολαύσετε τη γνωριμία με τους ανθρώπους που εμφανίζονται μέσα τους.

Κάποιοι περνούν δύσκολες στιγμές, αλλά οι περισσότεροι έχουν μια σπίθα στο βλέμμα τους - και θα ήταν υπέροχοι σύντροφοι στο αγαπημένο σας μπαρ!».

Ευχαριστίες ξανά στη Λέσχη Κινηματογράφου Bloko και στο κοινό που θα παρακολουθήσει τις προβολές.

Με τις καλύτερες ευχές,

Ken Loach».

Η Λέσχη συνεχίζει την πλούσια δραστηριότητά της που έχει αγκαλιαστεί θερμά από τον λαό και τη νεολαία της Ν. Ιωνίας, προβάλλοντας αυτή την Πέμπτη 15 Γενάρη την πολυβραβευμένη ταινία του Τάκη Παπαγιαννίδη, «Η ηλικία της θάλασσας», παρουσία του δημιουργού, ο οποίος θα προλογίσει και την προβολή.