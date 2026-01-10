ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας!

Τον μεγαλειώδη αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι χαιρετίζουν με ψήφισμά τους δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από όλη τη χώρα, τονίζοντας ότι «ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας» και απαιτώντας να ικανοποιηθούν τώρα τα δίκαια αιτήματά τους.

«Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους και να μπορούν να παράγουν φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα για τον λαό. Να μην τους ξεκληρίζουν οι κυβερνήσεις με εργαλείο την Κοινή Αγροτική Πολιτική», αναφέρουν τα σωματεία, προσθέτοντας: «Την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια δίνονται για εξοπλισμούς, πολεμικές δαπάνες και εφοπλιστές, για τις ανάγκες των αγροτών και του λαού "δεν υπάρχουν χρήματα". Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τους μισθούς πείνας και το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Και υπόσχονται ότι «θα δυναμώσουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κοινός αγώνας εργαζομένων, αγροτών, όλου του λαού μπορεί να βάλει φρένο σε αυτήν την πολιτική».

Το ψήφισμα υπογράφουν δεκάδες πρωτοβάθμια κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία από όλη τη χώρα.

Επίσης τα Εργατικά Κέντρα: Τρικάλων, Πειραιά, Λάρισας, Πάτρας, Αγρινίου, Λέσβου, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Ζακύνθου, Θήβας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Σάμου, Λαμίας, Φωκίδας, Αμαλιάδας, Ημαθίας, Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου.

Και οι Ομοσπονδίες: Κλωστοϋφαντουργίας, Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων, Υπαλλήλων Περιφερειών, Λογιστών, Φαρμάκου, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τύπου - Χάρτου, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

Πυκνώνουν οι επισκέψεις στα μπλόκα

Με την αλληλεγγύη εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων να δυναμώνει, τις επόμενες μέρες πυκνώνουν και οι επισκέψεις στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Μεταξύ άλλων προγραμματίζονται επισκέψεις από:

- Την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, μαζί με τα Σωματεία της Αττικής, το Σάββατο 10 Γενάρη στα μπλόκα Κάστρου, Αταλάντης, Μπράλου και Νίκαιας.

- Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και σωματεία την Κυριακή 11 Γενάρη, με αναχώρηση στις 9 π.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη του Πειραιά.

- Την Ενωση Λογιστών Αττικής και το κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού στο μπλόκο του Κάστρου την Κυριακή 11 Γενάρη, με αναχώρηση στις 8 π.μ. από την πλατεία Μεταξουργείου. Συμμετοχές μέχρι το Σάββατο 10 Γενάρη στις 3 μ.μ., στα μέλη του ΔΣ ή στο τηλέφωνο 6936632125.