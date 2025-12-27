SUPER LEAGUE - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2025

Στο γνώριμο σκηνικό των ανταγωνισμών

Στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της όξυνσης των ανταγωνισμών δείχνει να έχει επιστρέψει το πρωτάθλημα της Super League λίγο πριν το φινάλε του 2025. Οχι ότι αυτοί έπαψαν ποτέ να αποτελούν μέρος της πραγματικότητας του ποδοσφαιρικού «προϊόντος», άλλωστε αποτελούν βασική πλευρά του οικοδομήματος, στο τελείωμα της φετινής χρονιάς όμως τα πράγματα μοιάζουν να αλλάζουν ρότα σε σχέση με το κλίμα των πιο χαμηλών τόνων που επικρατούσε στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν. Με το πρωτάθλημα της σεζόν 2025 - 2026 να έχει φτάσει ήδη στα μισά του και το επόμενο διάστημα, μέχρι τις αρχές Μάρτη, να θεωρείται καθοριστικό σε αγωνιστικό επίπεδο για τη διαμόρφωση των ισορροπιών ενόψει πλέι οφ και πλέι άουτ, δεν θα περίμενε κανείς ένα διαφορετικό σκηνικό από το «ακόνισμα των μεγάλων μαχαιριών» μεταξύ των ανταγωνιστών.

Από την άλλη, ξέχωρα με τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, η όλη εικόνα σε εξωαγωνιστικό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια και του 2025 στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ειδικά στη βιτρίνα του, τη Super League, δεν ξέφυγε από τις γνωστές λογικές των τελευταίων ετών. Η μάχη για τα πρωτεία και τα πολλαπλά κέρδη που αυτή συνεπάγεται, ακόμα και για στόχους εκτός ποδοσφαίρου, επέφερε περαιτέρω όξυνση των ανταγωνισμών, με συνέπεια τις κόντρες αντίπαλων συμφερόντων, τις αλλαγές συμμαχιών, τις αλληλοκατηγορίες κ.λπ. Δεν έλειψαν βέβαια και οι στιγμές συναίνεσης σε ζητήματα που αφορούσαν τα κοινά συμφέροντα της Λίγκας των ΠΑΕ, κάτι που εκφράστηκε κυρίως με άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση π.χ. για αλλαγές στις ποινές μέσω της ΔΕΑΒ. Οσο για την κυβέρνηση, κινήθηκε στην πεπατημένη όλων των κυβερνήσεων, ικανοποιώντας τα «θέλω» των επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου και αναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά ρόλο «διαιτητή» στις κόντρες των ανταγωνιστών, με σαφή στόχο την προστασία του «προϊόντος» από την περαιτέρω απαξίωσή του.

Από τους ανταγωνισμούς στη συναίνεση...

Παράλληλα, παρά τους κυβερνητικούς διθυράμβους και τη διαφήμιση των «μέτρων κατά της οπαδικής βίας», και αυτή η χρονιά απέδειξε το ανέφικτο των κυβερνητικών πρακτικών, που εστιάζουν στην αυστηροποίηση των ποινών ως πανάκεια, αποφεύγοντας να χτυπήσουν το φαινόμενο στη ρίζα του. Στην «αλυσίδα» των περιστατικών με επεισόδια μεταξύ αντίπαλων οπαδών στη νέα τους μορφή, καταδρομικών επιθέσεων σε ώρες και μέρες άσχετες με τη διεξαγωγή αγώνων, προστέθηκαν νέοι «κρίκοι» με τραγικά αποτελέσματα, π.χ. η δολοφονία οπαδού της ΑΕΚ στη Χαλκίδα.

Το 2025 ξεκίνησε για τη Super League με τους δύο πρώτους μήνες να σηματοδοτούν την κορύφωση των αντιμαχιών σε εξωαγωνιστικό επίπεδο από την περασμένη αγωνιστική σεζόν, που κράτησαν μέχρι και τη διεξαγωγή των πλέι ιν και των πλέι οφ. Τα απανωτά ντέρμπι μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών του «Big 5» (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης) εκείνη την περίοδο αποτέλεσαν το πρόσφορο έδαφος για την κορύφωση της αντιπαράθεσης, με κύριο άλλοθι, για μία ακόμα φορά, τις διαιτητικές αποφάσεις.

Τόσο η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) όσο και ο επικεφαλής της, Στεφάν Λανουά, παρά το κλίμα συναίνεσης που είχε προηγηθεί από το καλοκαίρι του 2024 και τις αλλαγές στην ΕΠΟ, αμφισβητήθηκαν ουκ ολίγες φορές για τις επιλογές στους ορισμούς των διαιτητών, κυρίως από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Αρη, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να κρατούν φανερά πιο χαμηλούς τόνους απέναντι στον Γάλλο αρχιδιαιτητή. Ενδεικτικό είναι ότι στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος ακόμα και το μέτρο της παρουσίας ξένων διαιτητών στα ντέρμπι αμφισβητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο η εφαρμογή στα πλέι οφ (με τις ευλογίες και την οικονομική βοήθεια της κυβέρνησης) νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών, όπως το ημιαυτόματο οφσάιντ και η τεχνολογία γραμμής, συνέβαλε στο να χαμηλώσουν οι τόνοι μεταξύ των ανταγωνιστών, με λίγες εξαιρέσεις (αψιμαχίες στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ). Συντέλεσε επίσης το γεγονός ότι σε αγωνιστικό επίπεδο η εικόνα σε ό,τι αφορούσε τη μάχη του τίτλου είχε ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί και τους υπόλοιπους να είναι εγκλωβισμένοι είτε στα αγωνιστικά τους ζητήματα (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός) είτε σε κλίμα εσωστρέφειας (ΑΕΚ).





...και ξανά στους ανταγωνισμούς

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με τους τόνους χαμηλά, ενώ λίγες βδομάδες αργότερα, στα μέσα Ιούνη, σε συνάντηση που έγινε μεταξύ των εκπροσώπων της UEFA και των ισχυρών του ελληνικού πρωταθλήματος, με σκοπό την ενημέρωση για τις νέες αλλαγές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και - φυσικά - τις νέες προοπτικές για τα κέρδη που ανοίγονταν και για τις ελληνικές ομάδες (κυρίως τους ισχυρούς), συνέχισε να επικρατεί κλίμα συναίνεσης: Οι εκπρόσωποι των 5 ελληνικών ΠΑΕ συμφώνησαν σε μια συλλογική προσπάθεια (π.χ. κυνήγι βαθμών στο ranking) προς όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ειπώθηκε, στην πράξη βέβαια και για τα δικά τους κέρδη.

Δεν χρειάστηκε παρά μόνο η διεξαγωγή των πρώτων αγωνιστικών της νέας σεζόν, μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, προκειμένου η σπίθα των ανταγωνισμών εντός του «προϊόντος» να ανάψει ξανά, σηματοδοτώντας το άνοιγμα νέου κύκλου αντιπαράθεσης και αποδεικνύοντας ότι η επέκταση των νέων τεχνολογιών, που άρχισαν πια να εφαρμόζονται σε όλους τους αγώνες, ουδόλως μπορούσε να «σώσει την παρτίδα».

Τον «χορό» των διαμαρτυριών για τις επιλογές του αρχιδιαιτητή Λανουά έσυραν πρώτες οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, με τον Αρη να ακολουθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Μάλιστα οι «πράσινοι» και η «Ενωση» άνοιξαν κατά πολύ την αντιπαράθεση, με ευθείες επιθέσεις κατά της ίδιας της ΕΠΟ. Φυσικά, από τις αντιπαραθέσεις για τη διαιτησία και τη νέα σεζόν δεν λείπουν εκείνες από εκπροσώπους των υπόλοιπων ομάδων του πρωταθλήματος, αρκετές από τις οποίες μέχρι σήμερα είναι «στα κάγκελα», εκφράζοντας έντονα παράπονα.

Το σκηνικό αμφισβήτησης της ΚΕΔ και του Γάλλου αρχιδιαιτητή έδειξε να αλλάζει τις τελευταίες βδομάδες του 2025, αφού στον «χορό» των επικριτών μπήκε ανοιχτά πλέον και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, δείχνοντας μια ξεκάθαρη αλλαγή πλεύσης μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο... Οι ερυθρόλευκοι, μέσα από ανακοινώσεις και διαρροές που υπήρξαν μετά τον αγώνα με τον Αρη, έχουν βάλει στο επίκεντρο της κριτικής, πέρα από τον ίδιο τον Λανουά, τόσο την ΕΠΟ όσο και την ΚΕΔ.

Και όλα αυτά στα μισά της φετινής σεζόν. Η συνέχεια ...προσεχώς!

Μπ. Τσ.