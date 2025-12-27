Ιστορικό νταμπλ για τον Ολυμπιακό

Eurokinissi

Σε αμιγώς αγωνιστικό επίπεδο, τη χρονιά που πέρασε στη Super League ξεχώρισε η παρουσία του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στα εγχώρια πρωτεία του πρωταθλήματος μετά από τρία χρόνια, φτάνοντας μάλιστα και στην κατάκτηση του νταμπλ, αφού στέφθηκε και Κυπελλούχος Ελλάδας νικώντας στον τελικό τον ΟΦΗ. Η διπλή επιτυχία των «ερυθρολεύκων» είχε ιστορική αξία, καθώς σημειώθηκε σε μια χρονιά που ο σύλλογος του Πειραιά συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Για τον Ολυμπιακό ήταν ο 48ος τίτλος πρωταθλητή και το 29ο Κύπελλο στην Ιστορία του, ενώ έφτασε τα 19 νταμπλ.

Κατά τ' άλλα, την αγωνιστική χρονιά 2024 - 2025 «έσωσε» με την κατάκτηση της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Οσο για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ολοκλήρωσαν τα πλέι οφ χωρίς νίκη, με αρνητικό σερί 0 στα 6, και κατέλαβαν ο μεν «Δικέφαλος του Βορρά» την 3η θέση, που του έδωσε «εισιτήριο» για το Europa League, η δε «Ενωση» την 4η θέση, με την οποία απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής στο Conference League αντίστοιχα. Το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξασφάλισε ο Αρης, παίρνοντας την πρωτιά στα πλέι οφ του γκρουπ 5-8.

Σε ό,τι αφορά τα πλέι άουτ και τη μάχη για τη σωτηρία, η Athens Kallithea και η Λαμία ήταν οι ομάδες που «αποχαιρέτησαν» την κατηγορία και ο Πανσερραϊκός ήταν ο κερδισμένος, παραμένοντας στην κατηγορία και τη νέα σεζόν. Τις θέσεις των δύο που υποβιβάστηκαν πήραν οι πρωταθλητές των δύο ομίλων της Super League 2, ΑΕΛ και Κηφισιά, επιστρέφοντας στην πρώτη κατηγορία.

Στα αξιοσημείωτα όσον αφορά την εγχώρια αγωνιστική δράση συγκαταλέγεται και η σπουδαία πορεία του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς έφτασε μέχρι τον τελικό στο ΟΑΚΑ, μετά από 25 χρόνια και το 1990, όταν και τότε είχε βρει αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Και στις δύο περιπτώσεις οι Κρητικοί έμειναν χωρίς τρόπαιο.