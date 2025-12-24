ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αγώνας μαζικός, οργανωμένος, με συνέπεια, για το εισόδημα και την επιβίωσή μας!

Στις μεγάλες κινητοποιήσεις των αυτοαπασχολούμενων ταξιτζήδων της Αττικής που έγιναν πριν λίγες μέρες, αλλά και στη συμβολή των κομμουνιστών στην οργάνωση, στην κλιμάκωση και στο περιεχόμενο του αγώνα τους, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η ΚΟΒ Ταξί Αττικής του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, και μετά τις επιτυχημένες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, η Οργάνωση του Κόμματος τονίζει ότι «τώρα είναι η ώρα για τη συνέχιση του δίκαιου αυτού αγώνα», για την υλοποίηση των αιτημάτων των μικρών επαγγελματιών.

Αναδεικνύει μάλιστα ότι οι μαζικές κινητοποιήσεις του κλάδου στρίμωξαν την κυβέρνηση, «γι' αυτό και στην τριήμερη απεργία από 2 έως 4 Δεκέμβρη επιστράτευσε τις απειλές, τον αυταρχισμό, τις συλλήψεις για να κάμψει τον αγώνα μας και να φοβίσει.

Το ΚΚΕ και οι κομματικές του δυνάμεις στον κλάδο στηρίξαμε με όλους τους τρόπους αυτόν τον αγώνα, πρωτοστατήσαμε, γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος», σημειώνει η ΚΟΒ Ταξί. Εστιάζει στη φοροληστρική πολιτική που απογειώθηκε με τον νόμο 5073/23 και την τεκμαρτή φορολόγηση ενώ η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα, στην τεράστια επιβάρυνση από πανάκριβα καύσιμα, στην υποχρεωτική αντικατάσταση οχημάτων με ηλεκτρικά για να εξυπηρετηθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα στο όνομα της «πράσινης μετάβασης». Επίσης, στη συνέχιση της εφαρμογής των νόμων της «απελευθέρωσης», που διευκολύνει τις μεγάλες εταιρείες ώστε να συγκεντρώσουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου.

Πώς γίνεται αποτελεσματικός ο αγώνας;

Στη συνέχεια η ΚΟΒ Ταξί αναδεικνύει ότι για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας «πρέπει να έχει ξεκάθαρο ποιον στοχεύει, ποιοι είναι οι υπαίτιοι των προβλημάτων που βιώνουμε». Εξηγεί ότι απέναντί τους είναι η γενικευμένη επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ, «που συνεχίζει στην ίδια ρότα με τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις» και συγκεκριμένα με τους νόμους Χατζηδάκη, Βορίδη και Σπίρτζη, που διαμόρφωσαν το πλαίσιο για την «απελευθέρωση», όπως και τις πολιτικές επιλογές «για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ψηφιακών πλατφορμών, των μαντράδων, των μονοπωλιακών ομίλων». «Τα δικά τους κέρδη εκτοξεύονται, όταν εμείς βλέπουμε το εισόδημά μας να εξαφανίζεται, την ανασφάλεια να μεγαλώνει», αναφέρεται.

Για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας πρέπει «να έχει ξεκάθαρο ποιοι είναι οι πραγματικοί και ποιοι οι όψιμοι "φίλοι" των ταξιτζήδων. Γιατί είναι κοροϊδία να το παίζουν φίλοι των ταξιτζήδων τα κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις αυτών των κομμάτων, που έχουν ψηφίσει έναν, δύο και όλους τους νόμους της "απελευθέρωσης". Που έχουν εκτοξεύσει το φοροκυνηγητό εναντίον μας. Που έχουν ανοίξει τον δρόμο στις ψηφιακές πλατφόρμες και στους άλλους επιχειρηματικούς ομίλους να πετυχαίνουν ρεκόρ κερδοφορίας.

Είναι κοροϊδία να το παίζουν φίλοι των ταξιτζήδων πολιτικοί αρχηγοί όπως ο Βελόπουλος, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. όταν αυτό το κόμμα ψήφισε τον νόμο Βορίδη, ενώ το 2022 δεν καταψήφισε ούτε καν τη διάταξη για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση».

Για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας «πρέπει να μην εγκλωβίζεται σε αυταπάτες περί "καλής και κακής απελευθέρωσης", σε αντιλήψεις που και σήμερα ακόμα μιλάνε για "κατάκτηση του κλάδου" σε σχέση με τον νόμο του 2018, του νόμου δηλαδή που διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ψηφιακών πλατφορμών, νομιμοποιώντας τες στην αστική μεταφορά.

Πρέπει να συναντιέται με τις αγωνιζόμενες δυνάμεις αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, να αλλάζει τον συσχετισμό στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος σε βάρος των δυνάμεων της κυβερνητικής διαχείρισης ή της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Να συναντιέται με τον αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών, των συνταξιούχων, των φοιτητών, για να διαμορφώνεται ένα μαζικό ρεύμα που θα στριμώχνει κυβερνήσεις, θα αποσπά νίκες, θα ανοίγει τον δρόμο για ανατροπή υπέρ των πολλών».

Το ΚΚΕ με συνέπεια στηρίζει τους αγώνες

«Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που στηρίζει με συνέπεια τους αγώνες των ταξιτζήδων, γιατί αφορούν το εισόδημα, την επιβίωσή τους», συνεχίζει η ΚΟΒ Ταξί και επισημαίνει πως το Κόμμα αναδεικνύει ότι αιτία των ολοένα και αυξανόμενων προβλημάτων είναι η στρατηγική εξυπηρέτησης των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, οι πολιτικές επιλογές που θυσιάζουν διαρκώς τα συμφέροντα των πολλών για να θησαυρίζουν οι λίγοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί «οι αλλαγές που προωθούνται τα τελευταία χρόνια καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες των εργαζομένων, των λαϊκών αναγκών, των επαγγελματιών του κλάδου. Αν είχαν εμάς και τον εργαζόμενο λαό ως προτεραιότητά τους, θα στήριζαν με γενναία κρατική χρηματοδότηση τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που κοντεύουν να καταντήσουν είδος προς εξαφάνιση. Θα στήριζαν τα ταξί Δημόσιας Χρήσης με μέτρα χρηματοδότησης για την ανανέωση του στόλου, για μείωση του κόστους λειτουργίας των οχημάτων. Θα έδιναν αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές».

Προσθέτει δε ότι το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που αντιτάχθηκε και καταψήφισε όλους τους νόμους της «απελευθέρωσης», τον νόμο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, το φορολογικό έκτρωμα για την τεκμαρτή φορολόγηση. Επίσης «το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αντιτίθεται ξεκάθαρα στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς ανταγωνισμούς, που αντιστέκεται στην πολεμική προετοιμασία και στο μπαράζ εξοπλισμών που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας.

Το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή και προβάλλει την ανάγκη για αγώνα με διάρκεια σε κατεύθυνση ρήξης με τις πολιτικές της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων. Για αγώνα που θα αμφισβητεί την εξουσία των λίγων, των μονοπωλιακών ομίλων. Που φωτίζει ότι σήμερα η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία - και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές - έχει όλες τις δυνατότητες να ζει πολύ καλύτερα, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της για αξιοπρεπές εισόδημα, ασφάλιση, υψηλού επιπέδου Παιδεία, Υγεία, για σύγχρονες υποδομές. Είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο αυτό, αφού ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα μπορεί να εξασφαλίσει ανώτερη ποιότητα ζωής, αρκεί να γίνει λαϊκή ιδιοκτησία, να διαμορφωθεί μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών».