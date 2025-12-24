Θετικά αποτελέσματα σε αρχαιρεσίες σωματείων

Ρεκόρ συμμετοχής και απόλυτη πλειοψηφία για τη ΔΑΣ στο Σωματείο Εκτακτου Προσωπικού ΥΠΠΟ | Αύξηση και στο ΣΕΜΙΣΕΑ

Ως οι μαζικότερες των τελευταίων χρόνων καταγράφονται οι πρόσφατες (15 Δεκέμβρη) αρχαιρεσίες του Σωματείου Εκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), με το αποτέλεσμά τους να δίνει για τρίτη συνεχόμενη θητεία τη διοίκηση στη ΔΑΣ.

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 345 εργαζόμενοι, με τη ΔΑΣ να παίρνει 300 ψήφους. Το 2023 είχαν ψηφίσει 288 και η ΔΑΣ είχε πάρει 237 ψήφους, ενώ το 2021 είχαν ψηφίσει 147 και η ΔΑΣ είχε πάρει 141 ψήφους. Δηλαδή η συμμετοχή αυξήθηκε από το 2021 κατά 165% και οι εργαζόμενοι που ψήφισαν τη ΔΑΣ κατά 113%!

Η ΔΑΣ ΥΠΠΟ χαιρετίζει τους εκατοντάδες που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες, τονίζοντας πως το αποτέλεσμα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην πολιτική ηγεσία ότι «οι συμβασιούχοι δεν συμβιβάζονται με τα ψίχουλα! Οτι την επόμενη μέρα θα είμαστε ακόμα πιο πολλοί, πιο ενωμένοι και πιο μαχητικοί, μέσα από το Σωματείο μας, να παλέψουμε για το δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή εργασία, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μισθούς!».

Η τεράστια αύξηση της συμμετοχής, επισημαίνει, οφείλεται «στην ταξική κατεύθυνση που έχει το Σωματείο μας τα τελευταία χρόνια, μια κατεύθυνση που βάζει στο επίκεντρο τις δικές μας πραγματικές ανάγκες, απέναντι στις κυβερνήσεις και στη λογική του συμβιβασμού».

Αυτός ο προσανατολισμός έχει δώσει άλλη πνοή στο Σωματείο τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει αυξήσει τη δράση του, «με κορυφαίο παράδειγμα τον νικηφόρο πολύμηνο αγώνα για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπου δεν σπείραμε αυταπάτες για "κυβερνητική ή δικαστική λύση" αλλά το επιβάλαμε, οργανώνοντας τον αγώνα».

«Θα συνεχίσουμε ακούραστα» - υπογραμμίζει - «μαζί με όλους τους εργαζόμενους να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να οργανωθεί ο αγώνας μας σε κάθε χώρο δουλειάς» για: Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, έγκυρη καταβολή της μισθοδοσίας, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και βαρέα ένσημα για όλες τις ειδικότητες που εντάσσονται στο υπόμνημα του Σωματείου, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, ουσιαστική αύξηση στους μισθούς, ενάντια στην εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και στην είσοδο ιδιωτικών εταιρειών κ.λπ.

ΣΕΜΙΣΕΑ: Πρώτη δύναμη η «Αγωνιστική Συσπείρωση»

Πρώτη δύναμη με απόλυτη πλειοψηφία αναδείχθηκε η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων» (ψηφοδέλτιο των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο Εργαζομένων σε Μονάδες - Ιδρύματα - Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

Στο νέο ΔΣ η «Αγωνιστική Συσπείρωση» κατέλαβε και τις 7 έδρες, από 6 στις προηγούμενες εκλογές.

Αναλυτικά, για το ΔΣ ψήφισαν 254, με την «Αγωνιστική Συσπείρωση» να παίρνει 231 ψήφους και την «Αριστερή Πρωτοβουλία» 10 ψήφους.

Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας η «Αγωνιστική Συσπείρωση» πήρε 199 ψήφους και εκλέγει 3 αντιπροσώπους, ενώ για την Ομοσπονδία με 189 ψήφους εκλέγει 34 αντιπροσώπους.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα δίνει εφόδια για ακόμα καλύτερη οργάνωση του αγώνα, «με ένα Σωματείο ζωντανό, αγωνιστικό, όπλο στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες μας», τονίζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» χαιρετίζοντας τους εργαζόμενους του κλάδου.

Προσθέτει δε ότι το Σωματείο θα συνεχίσει τον αγώνα κόντρα στον πολεμικό προϋπολογισμό, που χαρίζει δισεκατομμύρια για όπλα και εξοπλισμούς ενώ παράλληλα περιορίζει ακόμα περισσότερο τις αναγκαίες δαπάνες για την Πρόνοια, αλλά και την πάλη για υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο.