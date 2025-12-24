ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Κινητοποιήσεις ενάντια σε απολύσεις, για ΣΣΕ και κατοχύρωση δικαιωμάτων

Σε απεργία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., προχωρούν οι εργαζόμενοι στο καζίνο της Πάρνηθας μετά από απόφαση του ΔΣ του Σωματείου τους, που καλεί και σε απεργιακή συγκέντρωση στις 4 μ.μ. στον κάτω σταθμό του τελεφερίκ.

Λίγες μέρες πριν το Σωματείο είχε προχωρήσει σε μαζικότατη Γενική Συνέλευση, με στάσεις εργασίας που είχαν μεγάλη συμμετοχή και τους εργαζόμενους αποφασισμένους να μην κάνουν πίσω από τις διεκδικήσεις τους, εξουσιοδοτώντας το ΔΣ να προχωρήσει σε προκήρυξη απεργίας.

Να σημειωθεί ότι εκείνη τη μέρα λήγει η Συλλογική Σύμβαση και, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο, «η εργοδοσία σε καμία από τις μέχρι τώρα συναντήσεις δεν παίρνει στα σοβαρά τα αιτήματα που αφορούν τόσο την ΣΣΕ όσο και τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την έλλειψη προσωπικού, αλλά και άλλα προβλήματα».

«Το ότι η εταιρεία δεν μπορεί να συζητήσει πριν το κλείσιμο του έτους για αυξήσεις μισθών στη ΣΣΕ είναι προσχηματικό, αφού δεν απαντάει τελικά ούτε στα θεσμικά μας αιτήματα (τα οποία δεν αποτελούν οικονομικό όρο), που είναι τα 3 επιπλέον ρεπό (το ένα το Μεγάλο Σάββατο) και ένα επιπλέον διάλειμμα», τονίζεται στην ανακοίνωση.





Το Σωματείο επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα κληθούν να «ματώσουν» τις γιορτές, καθώς η εργοδοσία για να πιάσει τα νούμερα, τους τζίρους και τους στόχους θα εξαπολύσει ακόμα μεγαλύτερη επίθεση και εντατικοποίηση, αφού οι προσλήψεις είναι μηδενικές, ενώ οι ελάχιστοι εποχικοί δεν θα βγάλουν ούτε μήνα!

«Να τους χαλάσουμε τα σχέδια, την ώρα που ως εργαζόμενοι καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε σε πολλαπλάσιους αριθμούς χιλιάδων πελατών την ημέρα, τσακίζοντας την υγεία μας.

Να τους χαλάσουμε τα σχέδια, την ώρα που μέσα στο peak των εορτών για το καζίνο δεν έχουν φροντίσει να υπάρχει ένας γιατρός. Να τους χαλάσουμε τα σχέδια, την ώρα που δουλεύουμε σε ένα μαγαζί χωρίς να γνωρίζουμε τη στατικότητα του κτιρίου, παρά τις ενοχλήσεις για την απαιτούμενη στατική μελέτη που ζητάμε εδώ και χρόνια», υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων στο απεργιακό κάλεσμα.

Στάσεις εργασίας στη «Pharmaten»

Με καλή συμμετοχή ξεκίνησαν χθες οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Pharmaten ΑΒΕΕ» (στα εργοστάσια, στις αποθήκες και στα γραφεία σε Αττική και Κομοτηνή) με απόφαση του επιχειρησιακού σωματείου τους, βλέποντας ότι η εργοδοσία προχωρά σε περικοπές προσωπικού και παροχών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρίωρες στάσεις στο τέλος κάθε βάρδιας της παραγωγής, των γραφείων και της αποθήκης, ενώ έχει αποφασιστεί να γίνουν νέες στάσεις εργασίας στις 16, 22 και 29 Γενάρη.

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι Συμβάσεις εργαζομένων δεν ανανεώθηκαν, ενώ κόβονται παροχές. Προειδοποιεί ότι είναι μια κατάσταση που θα συνεχιστεί και θα αφορά όλους τους εργαζόμενους, «ιδιαίτερα μετά τις εξαγγελίες του διευθύνοντος συμβούλου την προηγούμενη Πέμπτη για τα τμήματα που φέρνουν "έσοδα" και αυτά που δεν φέρνουν».

«Το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται», σημειώνει, με τη μεγάλη συρρίκνωση της παραγωγής στο τμήμα των ενέσιμων προϊόντων, ενώ το Τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης (RND) «με βάση τα λεγόμενα του CEO δεν φέρνει άμεσο κέρδος και πρέπει κι αυτό να μειώσει τη λειτουργία του, και αναρωτιόμαστε αν θα σταματήσει».

Το Σωματείο τονίζει ότι οι εργαζόμενοι «δεν πρέπει να κρατήσουμε στάση αναμονής και εφησυχασμού. Είναι στιγμή να συσπειρωθούν ακόμη περισσότεροι στο Σωματείο μας, να βγούμε όλοι μπροστά και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, τις δουλειές μας, την αξιοπρέπεια μας, την ανθρώπινη υπόστασή μας».

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν: Καμία απόλυση, να ανανεωθούν όλες οι Συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Καμία περικοπή στις επιπλέον παροχές των εργαζομένων. Οχι στην ενοποίηση του διαλείμματος στις εγκαταστάσεις στις Σάπες Ροδόπης, που θα το οδηγήσουν στο 30λεπτο και εκτός χρόνου εργασίας. Επαναπρόσληψη των 6 απολυμένων. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, καθώς «οι ζωές μας δεν είναι κόστος».

«Μποναμάς» με ...απολύσεις στα «Public»

Τις μεθοδευμένες απολύσεις ιδιαίτερα των παλιών εργαζομένων που προετοιμάζει η διοίκηση των «Public» καταγγέλλει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, καθώς μετά το «ξεζούμισμα» και τα εξαντλητικά ωράρια, τις εναλλαγές από πόστο σε πόστο, πετάει στον δρόμο ειδικά παλιούς εργαζόμενους, που διατηρούσαν Συμβάσεις με περισσότερα δικαιώματα. Μάλιστα «πολλές είναι οι καταγγελίες για πίεση προς συναδέλφους προκειμένου να εξαναγκαστούν σε παραίτηση», αποκαλύπτει ο Σύλλογος. Και, κόντρα στις μεθοδεύσεις της εταιρείας, καλεί τους εργαζόμενους στα «Public» σε σύσκεψη - συζήτηση την Κυριακή 4 Γενάρη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του (Αγ. Φιλοθέης 5Β).

Ο ΣΕΑ αναδεικνύει ότι ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, που τα καταστήματα είναι γεμάτα από κόσμο, οι εργαζόμενοι γίνονται «τιραμόλες» από πόστο σε πόστο, με πωλητές να κάνουν ταμείο και αντίστροφα, από βιβλία μέχρι σκούπες.

«Ετσι λοιπόν αυξάνουν τους τζίρους τους, γι' αυτό θέτουν ως στόχο να ξεμπερδέψουν από όποιο δικαίωμα μας έχει απομείνει, για να έχουν εργαζόμενους "ευέλικτους", χωρίς δικαιώματα, με μισθούς - ψίχουλα και Συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οπως τους συναδέλφους μας με τρίμηνες Συμβάσεις, που τους ξεζούμισαν μέσα στις γιορτές, για να τους ανακοινώσουν ότι από 1η Γενάρη θα μείνουν άνεργοι!», προσθέτει.

Το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν θα περάσει, ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε παρέμβαση στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, με τη διοίκηση να επικαλείται σαθρά επιχειρήματα. «Οι τοποθετήσεις της εταιρείας ήταν προκλητικές, λέγοντάς μας από τη μια ότι η εταιρεία μπαίνει μέσα, ενώ, προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, επικαλέστηκαν ότι οι συνάδελφοι απολύθηκαν για λόγους άσχημης συμπεριφοράς και κακών αποδόσεων», αναφέρει ο ΣΕΑ.

«Ας μας απαντήσουν, λοιπόν, μήπως οι εργαζόμενοι έπαιρναν μερίδιο από τα κέρδη τα προηγούμενα χρόνια, για να πληρώσουν τώρα τη "χασούρα"; Πώς οι εργαζόμενοι που δούλευαν για 10 και 20 χρόνια στην εταιρεία εμφανίζουν ξαφνικά μειωμένη απόδοση; Με ποια κριτήρια η εταιρεία, που τόσο κόπτεται για τις άσχημες συμπεριφορές, άλλους τους απολύει ενώ αφήνει διευθυντές και άλλα στελέχη να διαμορφώνουν συνθήκες κόλασης, με πίεση και καταχρηστικές συμπεριφορές προς υφιστάμενούς τους;», υπογραμμίζει.

Το σωματείο καλεί τους εργαζόμενους σε οργάνωση και τονίζει: «Οχι μόνο δεν είμαστε "κόστος", αλλά χωρίς εμάς τους μεταφορείς, τους αποθηκάριους, τους υπαλλήλους στα γραφεία, τους πωλητές και τους ταμίες, ούτε το παραμικρό εμπόρευμα δεν θα μπορούσε να φτάσει στα χέρια του πελάτη».

Οχι σε βλαπτικές μεταβολές στη «Νίκας»

Τον αντεργατικό χαρακτήρα των αλλαγών που - σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων - φέρνει το πέρασμα της διοίκησης της εταιρείας «Νίκας» στην εργοδοσία του «Υφαντή» καταγγέλλει το κλαδικό Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής, απαιτώντας να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους.

Οπως τονίζει, η επίκληση ζητημάτων κόστους από τη νέα διοίκηση προκειμένου να δικαιολογήσει μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά τους όρους ζωής και δουλειάς όλων των εργαζομένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση «όταν την ίδια στιγμή ο όμιλος "Υφαντής" το 2024, υπερδιπλασίασε τα κέρδη του, 251% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, από τα 4,07 εκατ. ευρώ στα 10,23 εκατ. ευρώ!».

Το Συνδικάτο καλεί την εργοδοσία του «Υφαντή» να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή βάρδιας ή ωραρίου στο εργοστάσιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των εργαζομένων, σε καμία απόλυση ή διακοπή παροχής φαγητού. Ακόμα, οι νέες βάρδιες να συμπεριλάβουν το διάλειμμα εντός του εργάσιμου χρόνου, μέσα στο οκτάωρο. Οποιοδήποτε δοκιμαστικό κλείσιμο του εργοστασίου για τα νέα ωράρια να γίνει με άδειες μετ' αποδοχών, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο της κανονικής άδειας του κάθε εργαζόμενο. Να σταματήσει τώρα η λειτουργία μέσα στο εργοστάσιο του δουλεμπορικού γραφείου, να προσληφθούν όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες εργάτες στον «Νίκα» κανονικά, με νόμιμα χαρτιά και δικαιώματα, κ.ά.

Καλεί τους εργαζόμενους να οργανώσουν τον αγώνα τους, στήνοντας σωματείο μέσα στον χώρο δουλειάς, και προβάλλει τα αιτήματα: Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Καμία περικοπή σε οποιαδήποτε παροχή ή δικαίωμα που χορηγείται. Καμία βλαπτική μεταβολή σε Σύμβαση Εργασίας. Καμία δυσμενής αλλαγή των όρων και σχέσεων εργασίας. Αμεσα υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης που θα διασφαλίζει δικαιώματα και αυξήσεις στους μισθούς. Γενική αύξηση 10% στους μισθούς. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Εκδικητική και παράνομη απόλυση στην «Πετρογκάζ»

Εκδικητική και παράνομη χαρακτηρίζει το κλαδικό Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας την απόλυση εργαζόμενης και εκλεγμένης συνδικαλίστριας από την εταιρεία «Πετρογκάζ», στην οποία δούλευε για 27 χρόνια.

Με την απόλυση αυτή - σημειώνει - επιχειρείται η τρομοκράτηση όλων των εργαζομένων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι «κανείς δεν μπορεί να νιώθει ασφάλεια στην εργασία του», «κρατάτε χαμηλά τον πήχη των απαιτήσεων και διεκδικήσεων».

Το Συνδικάτο απαιτεί την ανάκληση της απόλυσης και διεκδικεί σταθερή εργασία για όλους με κατοχυρωμένα δικαιώματα, «κόντρα στα συμφέροντα των εργοδοτών, που μας θέλουν "ευέλικτους" και αναλώσιμους για να εξυπηρετούν την κερδοφορία τους».

Την προηγούμενη βδομάδα, μάλιστα, δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την αγωγή μέλους του Συνδικάτου που απολύθηκε την επομένη της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας στις 20 Νοέμβρη 2024 και εργαζόταν επί 19 χρόνια στον σταθμό CNG ΣΑΛΦΑ Ανθούσας, με το γνώριμο καθεστώς της «εργολαβοποίησης».

Η απόφαση αυτή, τονίζει το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια, επιβεβαιώνει ότι αυτό το εργασιακό καθεστώς αξιοποιείται από τους εργοδότες σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, και ότι στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν υπάρχει καμία πρόθεση να λυθεί το «κουβάρι» των εργολαβιών σε όφελος των εργαζομένων. Είναι σε όλους γνωστό - προσθέτει - ότι οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι εικονικές ως προς το πρόσωπο του εργοδότη και ότι πραγματικός εργοδότης είναι η ΔΕΠΑ. Είναι αποκαλυπτικό ότι η ΔΕΠΑ, για να αποπροσανατολίσει από το γεγονός ότι πρόκειται για συνδικαλιστική δίωξη, ισχυρίστηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας πως και άλλοι απέργησαν, αλλά δεν απολύθηκαν, και στο δικαστήριο πως η πανελλαδική απεργία δεν είχε καμία σχέση μαζί της.

Η «απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας - επισημαίνει το Συνδικάτο - και η «πράσινη ανάπτυξη» με καύσιμο μετάβασης το φυσικό αέριο, την οποία στήριξαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, εδραίωσε και γιγάντωσε το συγκεκριμένο καθεστώς για να συμπιέζονται μισθοί και εργατικά δικαιώματα, βάζοντας στο στόχαστρο και το απεργιακό δικαίωμα.

Το Συνδικάτο καλεί τους εργαζόμενους στη ΔΕΠΑ Εμπορίας να οργανωθούν στο σωματείο, να ενισχύσουν τον αγώνα τους και τη διεκδίκηση για σταθερή δουλειά με κατοχυρωμένα δικαιώματα.