Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σε εργασίες συντήρησης ανελκυστήρα

Σοβαρά τραυματίστηκε χθες εργαζόμενος σε μεγάλη εταιρεία ανελκυστήρων, την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε σούπερ μάρκετ του ΑΒ στα Ιλίσια.

Ο εργαζόμενος ύστερα από το «ατύχημα» απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Και ενώ η κατάσταση του εργαζόμενου απαιτούσε θωρακοχειρουργό, που μέχρι τουλάχιστον χθες το απόγευμα δεν ήταν διαθέσιμος στο νοσοκομείο, εξεταζόταν το ενδεχόμενο διακομιδής του σε άλλο νοσοκομείο.

Στο σημείο του «ατυχήματος» και μετέπειτα στο νοσοκομείο έσπευσαν μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής. Οπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο, ο ηλεκτρολόγος συντηρητής, εργαζόμενος στην εταιρεία OTIS, εγκλωβίστηκε στο πάνω μέρος του ασανσέρ όταν αυτό τέθηκε σε λειτουργία, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το Συνδικάτο εύχεται ταχεία ανάρρωση και απαιτεί: «Αμεση και πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος. Να μην τολμήσουν να ρίξουν την ευθύνη στον συνάδελφο ή σε άλλον εργαζόμενο. Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί».