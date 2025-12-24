Η παιδική παράσταση «ΘΡΕΤΑΝΕΛΛΟ» του Δημήτρη Μπασλάμ στο Γυάλινο

Τοστις 5.30 το απόγευμα, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο ανεβαίνει η παιδική παράσταση

Επί σκηνής 5 μουσικοί. Λένε κωμικές ιστορίες, και παραμύθια. Τραγουδούν για την αγάπη, την γενναιοδωρία, τον ελεύθερο χρόνο, την συντροφικότητα, τον κύκλο της ζωής, τη χαρά, το παιχνίδι και φυσικά τον χορό.

«Αλήθεια ή ψέμα, δεν το γνωρίζουμε, αλλά, ο Γαργαληστής, αυτός ο σύγχρονος Ρομπέν των Δασών, λένε πως συνάντησε στη χώρα της Θυμωμένης Μπετονιέρας όλους τους ήρωες των ιστοριών του Δημήτρη Μπασλάμ.

Εφαγε σουσαμόσουπα από τον βραβευμένο σεφ Αγησίλαγο ακούγοντας στο πικ απ άριες της κοντέσας Ουαάα. Χόρεψε ταραντέλα με τα τεράστια παπούτσια του Βαρύτονου ανάμεσα σε κατακίτρινα λεμονόψαρα και κολυμβήτριες πυγολαμπίδες.

Λένε ακόμα πως πέταξε με το μπαλόνι της μικρής Ζωής ως το Διάστημα, όπου συνάντησε τον παραπονεμένο ήλιο που περίμενε μάταια το ρεπό του.

Συνάντησε τον Τενεκέ με τα τέσσερα καρούμπαλα, την θεία με το τεράστιο καπέλο της.

"Οταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν" έγραφε στο μικρό γράμμα που άφηνε πάντα πίσω του».

Παίζουν οι Δημήτρης Μπασλάμ (κιθάρες/ γιουκαλίλι / κρουστά / τραγούδι), Φώτης Σιώτας (βιολί / τραγούδι), Ανθή Κύρκου (πλήκτρα / toy piano / τραγούδι), Θάνος Καζαντζής (τύμπανα / αυτοσχέδια κρουστά) και Εύα Ντούρου (συνθεσάιζερ / λούπες / τραγούδι).

Προπώληση εισιτηρίων: more.com.